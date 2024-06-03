Zelensky, Çin'i suçladı: Rusya'nın barış zirvesini sabote etmesini destekliyorlar Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, "Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Rusya'ya savunma desteği sunmalarını da beklemiyoruz" dedi.

ensonhaber.com

İsviçre, 15-16 Haziran tarihlerinde Ukrayna Barış Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Kiev yönetimi, zirve öncesinde Çin'i hedef aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Çin'i Rusya'nın bu ay İsviçre'de düzenlenecek zirveyi "rayından çıkarmasına yardım etmekle" suçladı.

Singapur'da konuşan Zelensky, "Rusya, bölgedeki Çin etkisini ve Çinli diplomatları kullanıyor." dedi.

Çin'i hedef aldı

Zelensky ayrıca, "Barış zirvesini sekteye uğratmak için her şeyi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukraynalı mevkidaşı Zelensky ile geçen yıl yaptığı telefon görüşmesinde, Pekin olarak Rusya'nın saldırılarında yer almayacaklarının sözünü vermişti.

"Rusya'nın silahlarının Çin'den geldiğine dair kanıtlar var"

Ancak Zelenky, Çin'in Moskova'nın saldırıları çabalarına yardım ettiğine dair kanıtlar olduğunu ileri sürdü:

Çin'den askeri destek beklemiyoruz. Bunu onlardan hiç istemedik. Ancak Çin'in Rusya'ya savunma desteği sunmasını da beklemiyoruz. Bunu Çinli liderle (Şi) telefonda konuştuk.



Çin'in (savaşa) dahil olmayacağına dair bana söz verdi. Rusya'yı silahlarla desteklemeyeceğini söyledi. Ama bugün, Rusya'nın silahlarının Çin'den geldiğine dair kanıtlar var.

Pekin yönetimi: Hiç kimseye silah vermiyoruz

Politico'nun aktardığına göre Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş çabalarına yardım etmediklerini söylemişti.

Hiçbir tarafa silah sağlamadıklarını söyleyen Çinli Bakan, şu ifadeleri kullanmıştı: