DHA

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar sürüyor...

Üç yıldır devam eden savaşta, Rusya bu kez Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus insansız hava aracının gece boyunca Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu.

Açıklamasında Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

"RUSYA, DÜNYAYI RADYASYONDAN KORUYAN SIĞINAĞI VURDU"

Dün gece, yüksek patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu.



Bu sığınak Ukrayna tarafından Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerle birlikte, Amerika ile birlikte inşa edildi.



Dünyada bu tür yerlere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçları hiç düşünmeden savaş açan tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir.

"SIĞINAKTAKİ HASAR ÖNEMLİ"

Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak bu drone tarafından hasar gördü. Yangın söndürüldü. Şu an itibariyle radyasyon seviyeleri artmadı ve sürekli izleniyor.



İlk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasar önemli.



Rusya her gece Ukrayna'nın altyapısına ve şehirlerine bu tür saldırılar düzenliyor. Rusya ordusunu genişletmeye devam ediyor ve dengesiz, insanlık karşıtı devlet söyleminde hiçbir değişiklik göstermiyor.

"RUSYA EYLEMLERİNDEN SORUMLU TUTULMALI"

Bu, Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor - dünyayı aldatmaya devam etmeye hazırlanıyor. Bu yüzden hayata değer veren herkesin birleşik baskısı olmalı - saldırgana baskı. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır."

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çernobil'de 1986'da meydana gelen nükleer faciada, 31 kişi ölmüştü. Faciada 200 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne neden olmuştu.

"DAKİKALAR İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Çernobil Nükleer Santrali'ndeki radyasyonun normal seviyede olduğunu bildirdi.

IAEA saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Yangına güvenlik personeli ve araçları dakikalar içinde müdahale etmiştir. İçerideki ve dışarıdaki radyasyon seviyeleri normal ve sabittir. Herhangi bir can kaybı bildirilmemiştir. Durumu takip ediyoruz.” dedi.