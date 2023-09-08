Zelensky: Savaşa rağmen seçim yapmaya hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya ile devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

İHA Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’den ülkesinde yapılacak seçimlere dair bir açıklama geldi. "Ukrayna savaşa rağmen seçime hazır" Zelensky, “Ukrayna devam eden savaşa rağmen seçim yapmaya hazır” dedi. Ülkesindeki seçimlerin yapılması için Ukrayna’nın savaş zamanı kısıtlamalarına uyum sağlamaya hazır olduğunu belirten Zelensky, “Ben seçimlere hazırım. Yani ne gerekiyorsa hazırız” ifadelerini kullandı. "Amerika'nın Ukrayna'yı desteklemesi önemli" ABD’de gelecek yıl yapılacak seçimlerden de bahseden Zelensky, “Ruslar Amerika’daki seçimlerine güveniyorlar. Ancak iki partiden de karşılıklı desteğimiz var. Fakat Amerikan halkının demokrasiyi desteklemesi, Ukrayna'yı desteklemesi, mücadelemizi desteklemesi önemli” dedi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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