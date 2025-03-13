Zelensky: Süreci uzatan Putin savaş istiyor

İHA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yayınladığı video mesaj ile Rusya-Ukrayna arasında ateşkese ilişkin devam eden görüşmelere değindi.

"PUTİN SIK SIK BÖYLE YAPAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes hakkında yaptığı açıklamaları "öngörülebilir" ve "manipülatif" olarak nitelendiren Zelensky, Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek şöyle dedi:

"Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça ‘bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini’ söylemekten korkuyor. Bu yüzden Moskova'dakiler, ateşkes fikrini öyle şartlara bağlıyorlar ki hiçbir şey çıkmaması veya mümkün olduğunca uzun sürmesi sağlansın. Putin sık sık böyle yapar, direkt ‘hayır’ demez, ancak süreci uzatarak normal çözümleri imkansız hale getirir. Tüm bunların Rusya'nın yeni manipülasyonları olduğuna inanıyoruz"

"ATEŞKES DÖNEMİNDE SAVAŞIN SONLANDIRILMASINA DAİR BİR PLAN MASAYA KONULABİLİR"

ABD tarafından karada, denizde ve havada koşulsuz bir ateşkes teklifi geldiğini hatırlatan Zelensky şunları söyledi:

"Ukrayna olarak bu teklifi olumlu karşıladık. ABD’li yetkililer, ateşkesin kontrol edilmesi ve denetlenmesi için hazır olduklarını belirtti. ABD ve Avrupa'nın imkanlarıyla bunu sağlamak mümkün. Bu ateşkes döneminde, uzun vadeli güvenlik ile gerçek, sağlam bir barış için tüm sorulara yanıt hazırlanabilir ve savaşın sonlandırılmasına dair bir plan masaya konulabilir. Ukrayna, mümkün olan en hızlı ve en yapıcı şekilde çalışmaya hazır. Bunu ABD’li temsilcilerle konuştuk, Avrupalı ve dünyadaki tüm ortaklarımız da bu durumun farkında"

"SÜRECİ UZATAN VE YAPICI OLMAYAN TARAF YALNIZCA RUSYA"

Anlaşmayı karmaşık hale getirecek şartlar öne sürmediklerini ifade eden Zelensky şu cümleleri kurdu: