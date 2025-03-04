Zelensky geri adım attı: Trump'ın güçlü liderliğinde çalışmaya hazırız

Haber Merkezi

ABD ile Ukrayna arasında soğuk rüzgarlar esiyor..

Geçtiğimiz cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere ilişkin anlaşmayı görüşmek üzere bir araya geldi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda iki lider, dünyanın gözü önünde uzun süre tartıştı..

Dünya kamuoyunda geniş yer edinen tartışma sonrası İngiltere'ye giden Zelensky, Avrupalı liderlerden de istediği tam desteği alamadı..

Yaşananların ardından açıklama yapan Zelensky, Trump'a zeytin dalı uzattı..

"İŞLERİ DÜZELTMENİN ZAMANI GELDİ"

"Cuma günü Washington'daki Beyaz Saray'da yaptığımız toplantı, olması gerektiği gibi gitmedi. Bu şekilde olması üzücü. İşleri düzeltmenin zamanı geldi." diyen Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TRUMP'IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna, ABD ile değerli madenler ve güvenlik anlaşmasını her zaman ve uygun olan her formatta imzalamaya hazır.



Müzakere masasına en kısa sürede gelmeye ve barışın sağlanması için Trump'ın güçlü liderliğinde çalışmaya hazırız.

TRUMP: "BARIŞ İSTEMİYOR, BUNA TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

Beyaz Saray'da yaşananların ardından Zelensky'nin "Rusya ile savaşın sona ermesi çok uzak bir ihtimal" ifadeleri ABD Başkan Trump'ı kızdırmıştı.

Trump, Zelensky hakkında sert ifadeler kullanmıştı:

Bu, Zelensky'in yapabileceği en kötü açıklamalardan biri. Amerika, bu duruma daha fazla tahammül etmeyecek..



Söylediğim şey tam olarak buydu: Bu adam barış istemiyor. Amerika ve Avrupa'nın desteğini aldığı sürece savaşın sürmesini istiyor.

ABD UKRAYNA'YA YÖNELİK ASKERİ YARDIMLARI DURDURMUŞTU

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirilmişti..