Zelensky: Ukrayna Türkiye'yi ortak olarak görmekte

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile başkent Kiev’de görüştü..

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Zelensky, Rusya ile adil ve kalıcı barış çabalarının, ikili ilişkilerin, çeşitli insansız hava araçlarının üretiminde işbirliği fırsatlarının ve Türk şirketlerinin Ukrayna'nın yeniden inşasına katılımını ele alındığını aktardı.

"TÜRKİYE İLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMAYA HAZIRIZ"

Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığımız anlaşmaları takiben Türk hükümeti ve iş dünyası temsilcileriyle anlamlı bir toplantı gerçekleştirdim. Türk iş dünyasının Ukrayna'da olması önemlidir. Ülkemiz Türkiye'nin başta Bayraktar insansız hava araçlarının tedariki olmak üzere destek ve yardımlarını takdirle karşılamaktadır.



Ukrayna, Türkiye'yi hem stratejik hem de güvenlik garantileri açısından bir ortak olarak görmektedir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki ziyareti sırasında Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşmasını imzalamaya hazırdır.