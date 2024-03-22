Zelensky ve Miçotakis, savunma iş birliğini görüştü Ukrayna lideri Zelensky, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesinde hava savunmasını güçlendirmenin yollarını ele aldıklarını söyledi.

ensonhaber.com

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin X hesabından açıklama yapan Zelensky, savunma alanındaki ortaklığı ele aldıklarını söyledi.

Zelensky'ye göre iki lider, Ukrayna ile Yunanistan arasındaki anlaşmaların uygulanması ve askeri iş birliğini değerlendirdi.

Ayrıca Zelensky, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, perşembe günü düzenlenen Rus saldırısı hakkında bilgi verdi.

Hava savunmasının güçlendirilmesini istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile son Ukrayna ziyaretinde varılan anlaşmalarımızın uygulanması ve özellikle hava savunmamızın güçlendirilmesi konusunda devam eden savunma iş birliğimiz hakkında konuştum.

"Miçotakis tanık oldu"

Vladimir Zelensky, 6 Mart'ta Odesa'yı ziyaret eden Başbakan Miçotakis'in, hava sahasını korumanın önemine tanık olduğunu anımsattı.

Zelensky, "Ayrıca kendisine Rusya'nın bu sabah Kiev'e yönelik saldırısı hakkında da bilgi verdim." dedi.

Güvenlik çalışmalarını hızlandırmak için anlaştılar

Ukrayna lideri, G7 Vilnius Deklarasyonu'na dayanan ikili güvenlik anlaşmasına ilişkin çalışmaları hızlandırma konusunda da mutabakata vardıklarını kaydetti.