Zelensky'den Scholz'a övgü: Avrupa'nın lideri Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Merkel'in aksine Scholz'un, "Putin'in sadece bir isim değil, bir tehdit olduğunu" anladığını söyledi. Zelensky, Alman Şansölye hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

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Almanya, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'ya daha fazla destek vermeleri gerektiğini düşünüyor.

Başbakan Olaf Scholz, Avrupa Birliği'ndeki müttefiklerine yaptığı çağrıda, Ukrayna lehine çabaları artırmaları gerektiğini söyledi.

Berlin yönetimi ayrıca, Ukrayna ordusuna askeri destekleriyle de biliniyor.

Scholz'a övgüler dizdi

Alman medyasına konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Başbakan Scholz'dan övgüyle bahsetti.

Devlet televizyonu ARD'ye verdiği demeçte, Scholz'un Avrupa'da bir "lider" olduğunu vurgulayan Zelensky'nin, eski Şansölye Angela Merkel hakkında ise aynı düşünceleri paylaşmadığı görüldü.

"Rusya'nın Almanya'ya yaklaşacağını düşünüyor"

Scholz'a ilişkin görüşlerini aktaran Zelensky, şu ifadeleri kullandı:

Putin'in sadece bir isim değil, bir tehdit olduğunu ve sadece Ukrayna'ya yönelik bir tehdit olmadığını anladı. Biz direnmezsek, Rusya'nın Almanya'ya yaklaşacağını düşünüyor.

"Şansölye riski gördü"

"Bunun nerede olacağını size söyleyemem." diyen Zelensky, şöyle devam etti:

Almanya'da, Polonya'da veya Baltık ülkelerinde... Ama Şansölye'nin böyle bir riskin olduğunu gördü. Bunun kesinlikle Üçüncü Dünya Savaşı olduğunu düşünüyorum.

"Scholz Avrupa'nın lideri"

Merkel hükümetinden hayal kırıklığına uğradığını anlatan Zelensky, Kırım'ın ilhakı meselesine değindi ve ekledi:

Hepimiz Almanya'nın Rusya'ya uluslararası hukukun ihlal edilemeyeceğini açıkça belirtmesini hak ediyoruz!



Şansölye bunu anladıktan sonra kendisinin sadece Almanya Şansölyesi değil, Avrupa'nın liderlerinden biri olduğunu gördü.

"3 milyon insanın ölmesi onlar için önemli değil"

Ukrayna Devlet Başkanı, hiç kimsenin Rusya'nın saldırıları konusunda yanılsamaya kapılmaması gerektiğini dile getirerek, "1 milyon, 2 milyon ya da 3 milyon insanın ölmesi onlar için önemli değil." şeklinde konuştu.