Zelensky'nin Ukrayna davetine Trump'tan ret: Başkomutan değilim

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump'a ülkeyi ziyaret etme çağrısında bulundu.
Zelensky, Trump'ın Rusya'nın saldırılarını sona erdirme yönündeki fikirlerini dinlemek istediğini söyledi.
Davet, Ukrayna'nın topraklarının bir kısmının Rusya'ya bırakılmasıyla ilgili düşüncesini paylaşan Trump'ın, bu şekilde savaşın sona ereceğini söylediğine yönelik haberlerin ardından geldi.
Trump'tan taviz önerisi
Trump'ın söz konusu önerisi Kırım Yarımadası ve Donbas bölgelerini kapsıyor.
Zelensky'nin de aralarında bulunduğu Ukraynalı yetkililer, savaşı sona erdirmek için toprak tavizleri verilmesi yönündeki önerilere tepki gösterdi.
Ukrayna davetine ret: Uygun değil
Diğer taraftan Zelensky'nin Ukrayna daveti, Trump cephesinden "uygun olmadığı" gerekçesiyle kabul görmedi.
Trump, görevde olmadığı için şu anda Ukrayna'yı ziyaret etmesinin uygun olmadığını düşünüyor.
"Başkomutan olmadığı için..."
Zelensky'nin açıklamasının ardından Trump'ın kampanya ekibi, kendilerine resmi bir davet gelmediğini belirtti:
Kimse bize ulaşmadı. Başkan Trump, başkomutan olmadığı için şu anda Ukrayna'ya gitmesinin uygun olmayacağını açıkça söyledi.
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