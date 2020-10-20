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    Zengilan'a Azerbaycan bayrağı dikildi

    Ermenistan'dan geri alınan topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.
    • AA
    • 20.10.2020 - 15:43
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 15:43
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    Zengilan'a Azerbaycan bayrağı dikildi

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayınladı.

    Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor.

    AZERBAYCAN ASKERİNİN KONUŞMASI

    Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır." dedi.

    "KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

    Azerbaycan askeri, sözlerini "Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." diyerek sonlandırdı.

    Azerbaycan askerleri, Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti ViDEO

    Zengilan a Azerbaycan bayrağı dikildi #1

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