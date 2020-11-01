Zhong Nanshan: İkinci dalganın Çin'i vurması pek olası değil

Zhong Nanshan: İkinci dalganın Çin'i vurması pek olası değil

Çinli epidemiyolog, koronavirüs salgınıyla ilgili görüşlerini paylaştı. İkinci dalganın birçok ülkeyi etkisi altına aldığını belirten Zhong Nanshan, bu durumdan etkilenmeyeceklerini savundu.

Çıkış noktası Çin'in Vuhan kenti olarak kabul edilen koronavirüs salgını hakkında Asya ülkesinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Pekin'in koronavirüsle mücadelesine öncülük eden Epidemiyolog Zhong Nanshan, ikinci dalganın halihazırda birçok ülkede başladığını söyledi.

"İKİNCİ DALGA BİZİ VURMAYACAK"

Ancak Çinli uzman, ikinci dalganın ülkesini vurmasını ihtimal dahilinde görmediğini belirterek, bunun nedenini "eksiksiz bir savunma ve kontrol mekanizmaları setine" sahip olmaya bağladı.

Zhong, "Çin'in mevcut salgın önleme sistemini göz önüne alırsak, ikinci dalganın Çin'i vuracağını düşünmüyorum." dedi.

"KIŞ MEVSİMİ YAKLAŞTIKÇA SALGIN KÖTÜ BİR HAL ALACAK"

Daily Mail'in aktardığına göre, Doktor Zhong'un iddiasına rağmen ülkede bölgesel vakalar görülmeye devam ediyor. Cumartesi gününden bu yana Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 190'dan fazla vaka tespit edildi.

Salgının gidişatıyla ilgili görüşlerini paylaşmayı sürdüren Zhong, 46 milyondan fazla vakaya yol açan koronavirüsün kış mevsimi yaklaştıkça daha kötü bir hal alacağını söyledi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Koronavirüs salgını kaynaklı verileri paylaşan "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 46 milyon 406 bin 405 vaka ve 1 milyon 200 bin 565 ölüm kaydedildi.

Çin'de 85 bin 997 vaka görülürken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 634 oldu.

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