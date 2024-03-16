Zimbabve’de peygamberliğini ilan etti: Çocuk istismarcısı olduğu ortaya çıktı Zimbabve'de peygamberliğini ilan eden ve çocukları evlendirmesiyle bilinen 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa tutuklandı. Çiftliğinde bulunan 251 çocuk kurtarıldı.

ensonhaber.com

Zimbabve'den dünya kamuoyuna ilginç bir olay yansıdı.

Ülkede yaşayan 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa peygamber olduğunu iddia ederek halkı kandırmaya çalıştı.

Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi. Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı.

Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.

Peygamber olduğunu iddia eden adam sapık çıktı

Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.

BBC'nin aktardığına göre, yedi takipçisiyle birlikte perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Ishmael Chokurongerwa tutuklandı.

Sekiz sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.

Yasaya aykırı uygulamaları savunuyorlar

Öte yandan Ishmael Chokurongerwa 2015 yılında da hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı. Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası.

Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor. Buna çocuk evlilikleri de dahil. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor.

Takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor

Modern tıbbı reddeden bu kiliseler ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.

Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi.

Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.