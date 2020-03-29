Dünya'da 700 binden fazla kişide korona tespit edildi

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan koronavirüs, 200 ülkeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Koronavirüse ilişkin verilerin toplandığı "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 702 bin 348'e ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

Virüsün en fazla görüldüğü ülke, 131 bin 403 vakayla ABD olurken, onu 97 bin 689 vakayla İtalya takip ediyor.

ÇİN'DE İSE ABD VE İTALYA'NIN ALTINDA YER ALDI

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 439 vaka kayda geçti.

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

78 bin 799 vakanın görüldüğü İspanya, 60 bin 659 vakanın görüldüğü Almanya, 38 bin 309 vakanın görüldüğü İran, 37 bin 575 vakanın görüldüğü Fransa, 19 bin 552 vakanın görüldüğü İngiltere, 14 bin 829 vakanın görüldüğü İsviçre, 10 bin 866 vakanın görüldüğü Hollanda, 10 bin 836 vakanın görüldüğü Belçika, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.