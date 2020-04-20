Dünyada koronavirüs bilançosu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor..

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 165 bin 83 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 625 bin 312 kişi iyileşti. Şu ana kadar virüse yakalanan kişi sayısı ise 2 milyon 407 bin 600 olarak açıklandı.

EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM AMERİKA'DA

En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 761 bin 964 kişide korona tespit edilirken, virüs nedeniyle 40 bin 683 kişi hayatını kaybetti.

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkelerin bilançosu şu şekilde:

İSPANYA

20 bin 852 ölüm - 198 bin 674 vaka

İTALYA

23 bin 660 ölüm - 178 bin 972 vaka

FRANSA

19 bin 718 ölüm - 152 bin 894 vaka

ALMANYA

4 bin 642 ölüm - 145 bin 742 vaka

İNGİLTERE

16 bin 060 ölüm - 120 bin 67 vaka

TÜRKİYE

2 bin 17 ölüm - 86 bin 306 vaka

İRAN

5 bin 209 ölüm - 82 bin 211 vaka

ÇİN

4 bin 632 ölüm - 82 bin 747 vaka

RUSYA

405 ölüm - 42 bin 853 vaka

BELÇİKA

5 bin 828 ölüm - 38 bin 496 vaka

BREZİLYA

2 bin 484 ölüm - 38 bin 654 vaka

KANADA

Bin 587 ölüm - 35 bin 56 vaka

HOLLANDA

3 bin 751 ölüm - 32 bin 655 vaka

İSVİÇRE

Bin 406 ölüm - 27 bin 740 vaka

PORTEKİZ

735 ölüm - 20 bin 206 vaka

HİNDİSTAN

559 ölüm - 17 bin 615 vaka

PERU

400 ölüm - 15 bin 628 vaka

İRLANDA

610 ölüm - 15 bin 251 vaka

AVUSTURYA

470 ölüm - 14 bin 749 vaka

İSVEÇ

1580 ölüm - 14 bin 385 vaka

İSRAİL

173 ölüm - 13 bin 491 vaka

JAPONYA

236 ölüm - 11 bin 509 vaka

G.KORE

236 ölüm - 10 bin 674 vaka

ŞİLİ

133 ölüm - 10 bin 88 vaka