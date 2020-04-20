Dünyada koronavirüs bilançosu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor..
Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 165 bin 83 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 625 bin 312 kişi iyileşti. Şu ana kadar virüse yakalanan kişi sayısı ise 2 milyon 407 bin 600 olarak açıklandı.
EN FAZLA VAKA VE ÖLÜM AMERİKA'DA
En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 761 bin 964 kişide korona tespit edilirken, virüs nedeniyle 40 bin 683 kişi hayatını kaybetti.
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkelerin bilançosu şu şekilde:
İSPANYA
20 bin 852 ölüm - 198 bin 674 vaka
İTALYA
23 bin 660 ölüm - 178 bin 972 vaka
FRANSA
19 bin 718 ölüm - 152 bin 894 vaka
ALMANYA
4 bin 642 ölüm - 145 bin 742 vaka
İNGİLTERE
16 bin 060 ölüm - 120 bin 67 vaka
TÜRKİYE
2 bin 17 ölüm - 86 bin 306 vaka
İRAN
5 bin 209 ölüm - 82 bin 211 vaka
ÇİN
4 bin 632 ölüm - 82 bin 747 vaka
RUSYA
405 ölüm - 42 bin 853 vaka
BELÇİKA
5 bin 828 ölüm - 38 bin 496 vaka
BREZİLYA
2 bin 484 ölüm - 38 bin 654 vaka
KANADA
Bin 587 ölüm - 35 bin 56 vaka
HOLLANDA
3 bin 751 ölüm - 32 bin 655 vaka
İSVİÇRE
Bin 406 ölüm - 27 bin 740 vaka
PORTEKİZ
735 ölüm - 20 bin 206 vaka
HİNDİSTAN
559 ölüm - 17 bin 615 vaka
PERU
400 ölüm - 15 bin 628 vaka
İRLANDA
610 ölüm - 15 bin 251 vaka
AVUSTURYA
470 ölüm - 14 bin 749 vaka
İSVEÇ
1580 ölüm - 14 bin 385 vaka
İSRAİL
173 ölüm - 13 bin 491 vaka
JAPONYA
236 ölüm - 11 bin 509 vaka
G.KORE
236 ölüm - 10 bin 674 vaka
ŞİLİ
133 ölüm - 10 bin 88 vaka