Dünyada korona bulaşan kişi sayısı 600 bini geçti

Dünyayı saran koronavirüs vakalarına ilişkin son veriler belli oldu.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

EN FAZLA VAKA ABD'DE

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla İtalya takip ediyor.

ÜLKELERİN VAKA SAYILARI

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü İspanya, 53 bin 340 vakanın görüldüğü Almanya, 32 bin 964 vakanın görüldüğü Fransa, 32 bin 332 vakanın görüldüğü İran, 14 bin 543 vakanın görüldüğü İngiltere, 12 bin 928 vakanın görüldüğü İsviçre vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

27 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.



