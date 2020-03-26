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Dünyada koronavirüs bulaşan insan sayısı 500 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüsle enfekte olan insan sayısı yarım milyonu geçerken, virüs nedeniyle 22 bini aşkın insan da hayatını kaybetti.

AA | 26.03.2020 - 19:53..
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Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsün bilançosu artmaya devam ediyor.

Virüsle enfekte olan insan sayısı dünya genelinde yarım milyonu geçti.

TOPLAM VAKA 500 BİN 542

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 500 bin 542'ye ulaştı.

ABD VAKA SAYISINDA İTALYA'YI GEÇTİ

En fazla vaka görülen ülke, 81 bin 285 vakayla salgının ortaya çıktığı Çin olurken; onu 74 bin 422 vakayla ABD, 74 bin 386 vakayla İtalya izledi. 56 bin 197 vakanın görüldüğü İspanya, 41 bin 519 vakanın görüldüğü Almanya, 29 bin 406 vakanın görüldüğü İran, 25 bin 233 vakanın görüldüğü Fransa ve 11 bin 712 vakanın görüldüğü İsviçre, vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Dünyada koronavirüs bulaşan insan sayısı 500 bini aştı

22 BİN 334 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüşmesiyle şimdiye kadar dünya genelinde 22 bin 334 kişinin ölümüne neden oldu.

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