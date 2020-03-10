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Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

Çin'de ortaya çıkan korona, Avrupa'nın tamamına yayılırken, virüs tespit edilen vaka sayısı Balkanlar'da da artış gösterdi.

AA | 10.03.2020 - 16:55..
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Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

Çin'de ortaya çıkarak yayılmaya devam eden ölümcül koronavirüs, hemen hemen tüm dünyayı etkisi altına aldı.

Avrupa'nın tamamına yayılan virüs vakaları Balkan ülkelerinde de artmaya devam ediyor.

İTALYA'DA 463 KİŞİ ÖLDÜ

Avrupa'da koronavirüsten en fazla etkilenen ve 463 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'nın komşularından Slovenya'da virüs tespit edilen kişi sayısı 25'e yükseldi.

Ulusal Toplum Sağlığı Enstitüsü Müdürü Nina Pirnat, ülkede henüz bir salgın olmadığını belirterek, alınan önlemlerle olası bir salgının önlenebileceğini söyledi.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

HIRVATİSTAN'DA 13 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İtalya'nın bir diğer komşusu Hırvatistan'daki vaka sayısı da 13'e çıktı.

İçişleri Bakanı Davor Bozinovic, 1000 kişi üzerinde katılımcının bulunacağı organizasyonların iptal edilmesi çağrısında bulunarak, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye geleceklerin 14 gün karantinada tutulacağını açıkladı.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

ARNAVUTLUK'TA TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

Dün ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği Arnavutluk'ta ise vaka sayısı 2'den 6'ya yükseldi. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Arnavutluk genelindeki tüm okullar 23 Mart'a kadar kapatıldı.

Ayrıca ikinci bir emre kadar ülke dışına ilaç ve sağlık malzemelerinin satışı da yasaklandı.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

BOSNA HERSEK'TE VAKA SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Bir diğer bölge ülkesi Bosna Hersek'te de tespit edilen vaka sayısı 5'e çıktı.

Zenica-Doboj Kantonu Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, virüs tespit edilen kişinin bir süre önce ailesiyle İtalya'ya seyahat ettiği belirtilirken, bu kişiyle yakın olanların da bir süre gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

SIRBİSTAN VE KUZEY MAKEDONYA DA ETKİLENDİ

Sırbistan Sağlık Bakanlığı da ülkedeki vaka sayısının 4'e yükseldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla belli tedbirler aldıklarını, gerek duyulması halinde İtalya ve İsviçre'nin bazı bölgeleri ile Güney Kore, Çin ve İran'dan ülkeye girişlerin tamamen yasaklanabileceğini açıkladı.

Öte yandan Kuzey Makedonya'daki vaka sayısı da 7'ye yükselirken, yetkililer yüksek katılımlı toplu organizasyonların düzenlenmemesi tavsiyesinde bulundu.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

KOSOVA VE KARADAĞ'DA KORONAYA HENÜZ RASTLANMADI

Bu arada, bölge ülkeleri Kosova ve Karadağ'da henüz koronavirüs vakası görülmedi. Daha önce Bulgaristan'da 4, Romanya'da 17, Yunanistan'da ise 84 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

SAĞLIK BAKANLIĞI UYARIDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise salgın ile ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de yaşayan vatandaşları zorunda olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

HANGİ ÜLKEDE KAÇ KORONA VAKASI VAR

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 114 bini aştı

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