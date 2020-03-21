taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Virüs yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ülke, 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu. İtalya'yı, Çin ve İran takip etti.

AA | 21.03.2020 - 09:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Dünya genelinde koronavirüs  salgınında can kaybı 11 bini aştı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.

EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE 'İTALYA'

Verilere göre, koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bini aştı

VİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKE İKİNCİ SIRADA

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.  Virüs nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise bin 433 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bini aştı

İlginizi Çekebilir
İlaçlama hizmetinde talep patlaması
Türkiye'de, koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşıma araçları gibi ortak kullanım alanları sürekli dezenfekte edilirken, ilaçlama firmaları da en yoğun günlerini yaşıyor.
Kayseri'de öğrenciler dezenfektan üretimini artırdı
Kayseri Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya bölümü öğrencileri, kentte dezenfektan ihtiyacını karşılamak için son 1 haftada 150 ton üretim yaptı.
Türkiye'de turistler ülkelerine dönmek istemiyor
Koronavirüs salgınından her anlamda en az hasarla çıkmak istediklerini ifade eden turizmciler, Türkiye'ye gelen turistlerin birçoğunun da kalmak istediğini belirtiyor.
MSB'den sağlık çalışanlarına teşekkür
Türkiye'de özverili çalışmalarıyla tüm kesimlerin takdirini kazanan sağlık çalışanlarına bir teşekkür de, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
645
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
226
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
95
DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi
DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi
36
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden teşekkür mesajı
Kayseri'de karantinadaki umrecilerden teşekkür mesajı
47
Koronavirüs uyarısı, asker uğurlamasında da önemsenmedi
Koronavirüs uyarısı, asker uğurlamasında da önemsenmedi
194
Anthony Hopkins, karantinada kedisine piyano çaldı
Anthony Hopkins, karantinada kedisine piyano çaldı
16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir