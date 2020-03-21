Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 11 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs salgınında can kaybı 11 bini aştı.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 11 bin 417 olarak güncelledi.

EN FAZLA CAN KAYBININ YAŞANDIĞI ÜLKE 'İTALYA'

Verilere göre, koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybının yaşandığı ülke" 4 bin 32 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

VİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKE İKİNCİ SIRADA

İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 255 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü. Virüs nedeniyle "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" olan İran'da ise bin 433 kişi hayatını kaybetti.