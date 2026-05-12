Dünyada viral oldu: Kahveye yumurta kırıp içiyorlar

TikTok’ta yeni bir kahve trendi yükselişe geçti: yumurtalı kahve.

Kökeni Vietnam’a dayanan bu yoğun ve köpüklü içecek, kullanıcıların evde hazırladıkları tarifleri ve eğitim videolarını paylaşmasıyla sosyal medyada hızla popülerleşiyor.

Özellikle kremsi yapısı ve tatlıyı andıran dokusu, kullanıcıların en çok dikkat çektiği özellikler arasında yer alıyor.

KREMAMSI KIVAM

İçeceğin hazırlanışında ise iki yumurta sarısı; şeker, yoğunlaştırılmış süt ya da her ikisiyle birlikte köpüklü ve kremsi bir kıvam alana kadar çırpılıyor.

Ardından elde edilen yoğun yumurta köpüğü, sıcak siyah kahvenin üzerine eklenerek servis ediliyor.

İçeceğin en dikkat çekici özelliği, geleneksel süt yerine çiğ yumurta sarısı kullanılması. Bu yöntem, kahveye kendine özgü yoğun, kadifemsi ve köpüklü kıvamını kazandırıyor.

SALMONELLA RİSKİ

Ancak uzmanlar, çiğ yumurta kullanılması nedeniyle bazı sağlık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle salmonella bakterisi riski nedeniyle, yumurtaların güvenilir ve taze kaynaklardan temin edilmesi tavsiye ediliyor.