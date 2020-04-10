Dünyada yılın otomobili ödüllerinin kazananları belli oldu

2005 yılından bu yana yapılan Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülleri sahiplerini buldu. 82 ülkeden otomotiv gazetecileri tarafından belirlenen 2020 yılının kazananları, farklı alanlara göre seçildi.

KAZANAN: KIA TELLURIDE

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın büyük SUV modeli Telluride, Dünyada Yılın Otomobili yarışmasının kazananı oldu. Finalde Mazda3 ve Mazda CX-30 modelleriyle yarışan Telluride, rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Kia'nın SUV modeli, daha önce de Kuzey Amerika’da düzenlenen Yılın Otomobili Ödülleri’nde SUV dalında yılın en iyi aracı seçilmişti.

PORSCHE TAYCAN İKİ KATEGORİDE ÖDÜL ALDI

Düzenlenen etkinlik kapsamında; en iyi performans otomobili, en iyi lüks otomobil, en iyi şehir otomobili ve en iyi tasarımlı otomobil kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

En iyi performans otomobili ve en iyi lüks otomobil kategorilerinin kazananı Porsche Taycan oldu.





En iyi şehir otomobili kategorisinde ise Kia’nın elektrikli aracı Soul EV ödüle layık görüldü. Elektrikli otomobil, finalde Volkswagen T-Cross ve Mini Cooper SE Electric modellerini geçmeyi başardı.

Son olarak en iyi tasarımlı otomobil ödülünü, finalde Porsche Taycan ile karşılaşan Mazda3 kazandı.



