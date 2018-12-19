Dünyadaki en pahalı kalem tanıtıldı

Almanya menşeli lüks ürün markası olan Montblanc, dünyanın en pahalı kalemini satışa çıkarttı.

YALNIZCA ÜÇ ADET ÜRETİLDİ

Özellikle ürettiği kalemlerle, dünyaca üne kavuşan Almanya Hamburg merkezli Montblanc’ın CEO’su Nicolas Baretzki, dünyanın en pahalı kalemini tanıttı.

Pekin’de tanıtımı yapılan üç adet dolma kalemin, bir tanesinin 1 milyon 900 bin euro olduğu, kategorisindeki üç eşsiz parça olduğu, kalemlerin üzerine üç ejderha motiflerinin çizildiği, altı köşeli bir elmas, bir yakut ve bir safir ile donatıldığı belirtildi.

ÖZEL ÜRETİM

Malzeme olarak altının tercih edildiği kalem, gövde ve iç aksamıyla birlikte üzeri de değerli taşlarla bezeli. Lüks üretim ve tüketimin en önemli temsilcilerinden biri olan Montblanc, Alman menşeli olup, ismini Fransa ile İtalya arasında bulunan ve Alpler'in tepesi konumundaki Montblanc dağından alıyor.