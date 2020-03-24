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Dünyadaki koronavirüs bilançosu artıyor

Ölümcül salgın sonrası dünya genelinde ölenlerin sayısı 16 bin 500'ü geçerken, en fazla can kaybının yaşandığı ülke 3 bin 277 kişi ile İtalya oldu.

AA | 24.03.2020 - 09:42..
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Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 16 bin 558 olarak güncelledi.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Verilere göre, koronavirüs yüzünden en fazla can kaybı olan ülke 6 bin 77 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.

Dünyadaki koronavirüs bilançosu artıyor

VİRÜSÜN YAYILDIĞI ÜLKE İKİNCİ SIRADA

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 277 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

Dünyadaki koronavirüs bilançosu artıyor

İSPANYA'DAKİ CAN KAYBI İRAN'I GEÇTİ

Salgın nedeniyle en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke olan İspanya'da 2 bin 311 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, 1812 kişinin yaşamını yitirirdiği İran, en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke haline geldi.

Dünyadaki koronavirüs bilançosu artıyor

Dünyadaki koronavirüs bilançosu artıyor

Dünyadaki koronavirüs bilançosu artıyor

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