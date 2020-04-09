taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7537
Euro
7.3581
Altın
1663.36
Borsa
94447.17
Gram Altın
360.751
Bitcoin
49304.52

Dünyadan izole yaşayan kabileye koronavirüs bulaştı

Balta girmemiş ormanlar olarak bilinen Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami adlı kabilede ilk koronavirüs vakasına rastlandığını duyuruldu.

İHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Dünyadan izole yaşayan kabileye koronavirüs bulaştı

Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 88 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül koronavirüs, bu kez Amazon ormanlarını tehdit ediyor.

Yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

Hastanın 15 yaşında bir çocuk olduğu, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

Dünyadan izole yaşayan kabileye koronavirüs bulaştı

"YERLİ TOPLULUKLAR İÇİN ÜÇ KAT DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün Yanomami arasında çok endişe verici bir vakayı (virüsü) doğruladık. Yerli topluluklara, özellikle de dış dünyayla çok az temasa sahip olan topluluklar için üç kat daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da yerli halk arasında en az 7 koronavirüs vakasının doğrulandığı belirtildi. İlk vakanın 1 hafta önce Kokama etnik grubundan pozitif test edilen 20 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.

Brezilya, 300'den fazla etnik gruptan olmak üzere yaklaşık 800 bin yerli insana ev sahipliği yapıyor. Yüz boyama ve karmaşık piercingleriyle tanınan Yanomami halkı ise yaklaşık 27 bin kişiden oluşuyor.

Yanomami halkı, dış dünyadan 20. yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde izole bir hayat sürüyor ve 1970'lerde de kızamık ile sıtma gibi hastalıklardan etkilenmişti.

Amazon ormanlarındaki yerli halklar, ithal hastalıklara karşı özellikle savunmasız halde. Çünkü dış dünyadan izole edilmiş durumda oldukları için dünyadaki çoğu insanın aksine söz konusu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmiş halde bulunmuyorlar.

Öte yandan 16 bin 195 Covid-19 vakasının bulunduğu Brezilya'da 822 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Vuhan'dan binlerce kişi ayrıldı
Koronavirüs salgınının çıktığı Vuhan'da karantina kaldırıldı. 55 bin kişinin ayrıldığı kentten uçuşlar başladı.
İran'da koronadan ölenlerin sayısında düşüş yaşandı
Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 artarak, 4 bin 110'a yükseldi.
İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 15 bin 238'e çıktı
İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 683 artışla, 15 bin 238'e yükseldi.
Sanchez: Koronavirüs, kontrol altına alınmaya başladı
İspanya Başbakan Pedro Sanchez, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Bu savaş, virüse karşı tam bir zafer olacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
Enerji yüklemesi vaadiyle istismar davasında karar çıktı
331
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
Ercüment Ovalı'nın korona çalışması devam ediyor
332
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
Dilenen kadına 'geber' diyen Nail Noğay görevden alındı
350
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
ABD, Türkiye'den hijyen ürünleri talep etti
403
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
Meclis'te CHP-HDP-İyi Parti ittifakı
549
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
Suud hanedanının 150 üyesine koronavirüs sıçradı
320
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
Dünya genelinde korona vaka sayısı 1.5 milyonu aştı
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir