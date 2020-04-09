Dünyadan izole yaşayan kabileye koronavirüs bulaştı

Dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 88 binden fazla kişinin ölümüne neden olan ölümcül koronavirüs, bu kez Amazon ormanlarını tehdit ediyor.

Yabancı hastalıklara karşı savunmasızlığıyla bilinen ve Amazon ormanlarında yaşayan Yanomami halkı arasında ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

Hastanın 15 yaşında bir çocuk olduğu, Roraima eyaletinin başkenti Boa Vista'daki bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü ifade edildi.

"YERLİ TOPLULUKLAR İÇİN ÜÇ KAT DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün Yanomami arasında çok endişe verici bir vakayı (virüsü) doğruladık. Yerli topluluklara, özellikle de dış dünyayla çok az temasa sahip olan topluluklar için üç kat daha dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Brezilya'da yerli halk arasında en az 7 koronavirüs vakasının doğrulandığı belirtildi. İlk vakanın 1 hafta önce Kokama etnik grubundan pozitif test edilen 20 yaşında bir kadın olduğu ifade edildi.

Brezilya, 300'den fazla etnik gruptan olmak üzere yaklaşık 800 bin yerli insana ev sahipliği yapıyor. Yüz boyama ve karmaşık piercingleriyle tanınan Yanomami halkı ise yaklaşık 27 bin kişiden oluşuyor.

Yanomami halkı, dış dünyadan 20. yüzyılın ortalarına kadar büyük ölçüde izole bir hayat sürüyor ve 1970'lerde de kızamık ile sıtma gibi hastalıklardan etkilenmişti.

Amazon ormanlarındaki yerli halklar, ithal hastalıklara karşı özellikle savunmasız halde. Çünkü dış dünyadan izole edilmiş durumda oldukları için dünyadaki çoğu insanın aksine söz konusu hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmiş halde bulunmuyorlar.

Öte yandan 16 bin 195 Covid-19 vakasının bulunduğu Brezilya'da 822 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.