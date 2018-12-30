Dünyadan pazar manşetleri

ABD - NEW YORK TIMES

ABD'nin yazılı basındaki lokomotif gazetelerinden olan New York Times'ın manşetinde, İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaşamını yitiren 20 yaşındaki Rezzan el-Neccar'ın ölümünün bir kaza mı yoksa kasıtlı bir eylem olup olmadığı "İsrail sağlık görevlisini öldürdü, bu bir kaza mıydı?" sorusuyla gündeme getirdi.

ABD - THE WASHINGTON POST

ABD'nin başkenti merkezli The Washington Post gazetesinde, Yemen Savaşı'nda koalisyonun vurduğu bölgelerde yaşanan sağlık sorunları ele alınıyor. Özellikle, küçük yaştaki çocukların maruz kaldığı bulaşıcı hastalıklara dikkat çekilmiş.

İNGİLTERE - THE TIMES

İngiliz The Times'ın pazar versiyonu olan The Sunday Times'ın manşetinde, iki gün önce yaşamını yitiren June Whitfield'a yer verilirken, sayfanın öne çıkan diğer haberiyse Brexit meselesi konusunda yaşanan pürüzler oldu.

İNGİLTERE - THE GUARDIAN

İngiltere'nin önemli medya organlarından biri olan The Guardian gazetesinde, Brexit konusunda yaşanan anlaşmazlıklara yer verildi. Özellikle yeniden müzakere noktasında yoğunlaşan İngiltere Hükümeti, mart ayında gerçekleşmesi gereken Brexit'i en erken Temmuz'a kadar uzatmayı planlıyor.

Diğer yanda ise Brexit'e muhalefet olanlar, planın askıya alınması tarafında bulunuyor.

İNGİLTERE - INDIPENDENT

İndipendent'in manşetinde de BM'nin mülteci krizine yönelik mesajı vardı. Özellikle Teknoloji ve sosyal medya şirketlerine yönelik uyarıda bulunan BM, insan kaçaklığı ile mücadelede başarısız performans noktasında ve sosyal medyada konuya ilşikin teknolojik mücadele konusunda, daha dikkatli olunması yönünde uyardı.

İRAN - IRAN DAILY

İran'ın en çok okunan gazetelerinden biri olan Iran Daily'de de ABD ilişkileri ele alındı. Basra Körfezi'nde, ABD askeri mevcudiyetinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesinde ve bölgedeki tansiyonun yükselmesine önemli bir etki olduğu belirtildi.

Iran Daily'nin manşetinde yazan bir diğer başlık da Yemen'in Hudeyde Limanı'nda bulunan Şii Husi Milislerinin bölgeden çekilme kararı oldu.

ALMANYA - DIE WELT

Alman Die Welt'te de AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile yapılan röportaja yer verdi. Özellikle AB, mülteci ve popülizm konularında açıklamalarda bulunan Juncker, gündemi değerlendirdi.

FRANSA - LE MONDE

Fransa'nın en prestijli medya organlarından Le Monde de Kongo'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, TrumP'uın Beyaz Saray'daki ikinci yılı ve yılın son günlerine damgasını vuran Sarı Yelekliler eylemlerine, ana sayfasında yer verdi.