Dünyanın 3. büyük ağır kaldırma vinci Çanakkale Boğazı'nda
İzmir'den Romanya'ya doğru yola çıkan ağır kaldırma vinci "Saipem 7000", Marmara Denizi'ndeki temkinli yolculuğuna başladı.
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Çanakkale Boğazı'ndan geçen ağır kaldırma vinci "Saipem 7000", Romanya'ya gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Geminin Boğaz'dan geçişi sırasında trafik, çift taraflı olarak askıya alındı.
DOĞALGAZ BORU HATTI DÖŞEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILIYOR
İzmir'den Romanya'ya giden Bahamalar bayraklı toplam 200 metre uzunluğundaki 87 metre genişliğindeki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan ağır kaldırma vinci "Saipem 7000", saat 09.30 sıralarında Kepez önlerinde oldu.
GEÇİŞE KURTARMA GEMİLERİ EŞLİK ETTİ
"Saıpem 7000" gemisine Boğaz'dan geçişi sırasında "KEGM-9", "Kurtarma-10", "Kurtarma-15", "Kurtarma-18", "Kurtarma-21" refakat ederken vinci, "Pacific Discovery" ve "GH Dıscovery" çekti.
14 BİN TONLUK TANDEM KALDIRMA KAPASİTESİNE SAHİP
Dünyanın üçüncü büyük ağır kaldırma vinci 14 bin tonluk tandem kaldırma kapasitesine sahipken rekoru 13 bin ton.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)