Dünyanın en büyüğü Boat Show Tuzla için kuruluyor

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Boat Show Tuzla, hem karada hem denizde 16–25 Şubat tarihleri arasında ziyaretçisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 150’den fazla firmanın katılım sağlayacağı fuara, 75 bin’e yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Kendi evinde, kendi fuarını düzenleyen Via Fuarcılık, Boat Show Tuzla ile sektörün lider tekne, marin ekipman ve aksesuar firmalarını bir araya getiriyor. Dünyanın en büyük geçici mega yapısının kurulduğu Viaport Marina’da, inşaat alanında da bir rekor gerçekleştiriliyor. 35 bin metrekarelik geçici mega yapının kurulumu, 20 gün gibi bir sürede tamamlanıyor.

MEGA YAPI KURULUMUNDA 100 KİŞİ GÖREV ALIYOR

Dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Boat Show Tuzla Kara Fuarı için 100 kişilik bir inşaat ekibi, gece gündüz demeden çalışıyor. Hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı fuar alanına, şubat ayının başından itibaren tekneler getirilmeye başlayacak.

Kapalı alanı 4 Hall’den oluşacak olan fuarda, 20 metreden büyük tekneler deniz alanında sergilenebilecek. Tüm katılımcıların aynı salonda birbirine paralel şekilde daha görünür ve ulaşılabilir şekilde konumlanmasına olanak sağlayan “Mega Yapı”, teknolojik olarak da önemli altyapıya sahip. Ziyaretçilerin fuarı rahatça gezebilmeleri adına birbiriyle bağlantılı 4 ayrı salondan oluşan Boat Show Tuzla Mega Yapısı, sergilenecek teknelerin de sıkıştırılmadan daha rahat sergilenmesine olanak tanıyor. Ölçüleriyle Türkiye’de ki en geniş konstrüksiyon sistemi olan yapı, ısıtma-soğutma sistemi altyapısı ile her türlü hava koşuluna da hazırlıklı olarak tüm katılımcı ve ziyaretçileri ağırlayacak.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK KATILIMCISI OLAN BOAT SHOW'U BAŞLIYOR

Ülkemizde son yıllarda özellikle savunma sanayii alanında gelişme kaydeden denizcilik sektörü, özel sektörün de hareketlenmesine neden oldu. Özellikle yat üretimi konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, bu başarısını denizcilik fuarlarıyla taçlandırıyor. Tuzla Viaport Marina’da kendi evinde düzenlenen Boat Show ve Yacht Show ile birlikte birçok firma, teknelerini deniz severlerle buluşturma şansı yakalıyor. Teknelerin denizde ve karada sergileneceği fuar için hummalı bir çalışma devam ediyor.

50 BİN TL'DEN 120 MİLYON TL'YE BÜYÜK TEKNE ŞOVU, 16 ŞUBAT'TA BOAT SHOW TUZLA KARA FUARI'NDA

Dünyada ilk kez, şubat fuarını hem kara alanında hem deniz alanında tekne tutkunları ile buluşturan Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nın ikincisi, 16-25 Şubat tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da gerçekleşecek. Via Fuarcılık; Boat Show Fuarlarını, Gemi ve Yat sektörünün üretim merkezi olan Tuzla’ya taşıyarak sektöre büyük kolaylıklar sağlayan ve ziyaretçilerin, beğendikleri tekneleri denizde test etme imkanını da ilk defa bir Şubat Kara Fuarı’nda sağlamış oldu. Boat Show Tuzla Kara Fuarı, 20 metre üstü tekneleri, Katamaranları ve guletleri denizde sergileyerek Türkiye Boat Show fuarını dünya üçüncülüğüne taşıdı. Sektörün lider markalarının, en önemli yerli üreticileri ile dünya devi yabancı markaların katıldığı Boat Show Tuzla Kara Fuarı’nda bu yıl fiyatları 50 bin TL ile 120 milyon TL arasında değişen 200’den fazla tekne sergilenecek.