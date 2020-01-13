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Dünyanın en çok bağımlılık yapan 17 bilgisayar oyunu

Clutch’ın araştırma sonuçlarına göre, en çok bağlımlılık yaratan 17 bilgisayar oyununa daha yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 17:00..
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Günümüzde oldukça gelişen oyun sektörü nedeniyle oyun bağımlılarının sayısı da bir hayli arttı. 2018 yılında bir açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü, oyun bağlımlılığını resmen zihinsel bir hastalık olarak kabul ettiğini açıklamıştı.

Hatta bazı ülkelerde, oyun bağımlısı olan gençleri tedavi edebilmek için çeşitli sağlık klinikleri bile hizmete açıldı.

Clutch tarafından yapılan araştırmaya göre oyun bağımlılığı, kadınlar arasında erkeklerden daha yaygın. İşte araştırma sonuçlarına göre en fazla bağımlılık yapan 17 oyun:

MİENCRAFTRÜ

EN ÇOK BAĞIMLILIK YAPAN OYUN: MINECRAFT

1.570 oyun arasından seçilen 17 oyuna baktığımızda, 37.9 puanla en çok bağımlılık yaratan oyunun Minecraft olduğunu görüyoruz. En çok bağımlılık yapan ikinci oyun ise 36 puanla Red Dead Redemption oldu.

Bağımlılık yapan diğer oyunlar:

  1. Minecraf - 37.9
  2. Red Dead Redemption - 36
  3. For Honor - 35.3
  4. Overwatch - 35.1
  5. GTA V - 34.7
  6. Gears of War - 34
  7. Fortnite - 33.9
  8. Ranbow Six Siege - 33.9
  9. Call of Duty - 33.6
  10. Battlefield 5 - 32.9
  11. Apex Legends - 32.6
  12. Destiny 2 - 32.6
  13. Forza - 32.0
  14. NBA 2K - 31.5
  15. Rocket League - 30.8
  16. PUBG - 30.4
  17. Madden- 28.9

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Dünyanın en çok bağımlılık yapan 17 bilgisayar oyunu

Dünyanın en çok bağımlılık yapan 17 bilgisayar oyunu

Dünyanın en çok bağımlılık yapan 17 bilgisayar oyunu

Dünyanın en çok bağımlılık yapan 17 bilgisayar oyunuDünyanın en çok bağımlılık yapan 17 bilgisayar oyunu

Dünyanın en çok bağımlılık yapan 17 bilgisayar oyunu

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