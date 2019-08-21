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Dünyanın en eski web kamerası FogCam kapatılıyor

1994 yılından bu yana internet üzerinden yayın yapan FogCam, bu ayın sonunda yayın hayatını sonlandırıyor.

AA | 21.08.2019 - 11:21..
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1994 yılından bu yana internet üzerinden yayın yapan ve dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen FogCam, bu ayın sonunda yayın hayatına son veriyor.

Bundan tam 25 yıl önce San Francisco Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Departmanı'ndaki öğrenciler tarafından hayata geçirilen ve o zamandan günümüze kadar internet üzerinden kesintisiz yayın yapan FogCam, artık yayın yapmayacak.

fogcsm

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

FogCam'in resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "25 yılın ardından, FogCam, ağustos sonunda kapanacak. Tüm takipçilerimize ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'ne yıllar boyu süren destekleri için teşekkür ediyoruz."

Projenin kurucularından Jeff Schwartz, ABD'de yayın yapan SFGate gazetesine verdiği röportajda, FogCam'in yayın hayatına devam edebilmesi için güvenli bir lokasyon bulmanın zorlaştığını belirterek, kameranın yayın hayatına son verme zamanının geldiğini ifade etti.

Jeff Schwartz, ayrıca üniversitenin artık bu proje için kendilerine pek de fazla destek sağlamadığını sözlerine ekledi.

FogCam benzeri bir proje, Cambridge Üniversitesi'nde 1991 yılında hayata geçirilmiş ve 2001 yılında sona erdirilmişti. Bu nedenle, FogCam yayın hayatına devam eden en eski web kamerası ünvanını elinde tutuyordu.

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