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Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner

ABD'li Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki ABD'li Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" unvanını elde etti.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 09:09..
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Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı kozmetik firmasının sahibi olan 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın, servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner'ın "dünyanın en genç milyarderi" unvanını aldığını duyurdu.

ZUCKERBERG'İN UNVANINI ELİNDEN ALDI

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in unvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" unvanının da sahibi oldu.

ABD'li yıldız Kylie Jenner-FOTO GALERİ

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner

"GELECEĞİ ÖNGÖRMEDİM"

Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu unvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir." ifadelerini kullandı.

Ünlü Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan ve modellik de yapan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner

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