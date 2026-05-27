Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye her zaman olduğu gibi ilk 10'da

Küresel askeri analiz kuruluşu Global Firepower, 2026 yılına ilişkin askeri hava gücü raporunu yayımladı.

Savaş uçakları, helikopterler ve lojistik hava araçlarının değerlendirildiği raporda, ülkelerin güncel askeri hava envanterleri ve operasyonel kapasiteleri analiz edildi.

AVRUPA ÜLKELERİ NAL TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

Rapora göre Türkiye, envanterindeki aktif 1.101 hava aracıyla dünyanın en güçlü hava kuvvetleri arasında 8’inci sırada yer aldı.

Böylece Türkiye, Fransa ve Mısır gibi önemli askeri güçleri geride bırakmayı başardı.

Raporda yalnızca hava aracı sayısının değil; teknolojik altyapı, radar sistemleri, lojistik kabiliyetler ve İHA/SİHA entegrasyonlarının da hava kuvvetlerinin gücünü belirleyen temel unsurlar arasında bulunduğu vurgulandı.

İLK 3'Ü ABD, RUSYA VE ÇİN PAYLAŞTI

2026 verilerine göre listenin ilk sırasında 13 bin 32 hava aracına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD’yi 4 bin 237 hava aracıyla Rusya takip etti. Üçüncü sırada ise 3 bin 529 hava aracına sahip Çin bulunuyor.

Dördüncü sıraya 2 bin 183 hava aracıyla Hindistan yerleşirken, Güney Kore, Japonya ve Pakistan da üst sıralardaki yerlerini korudu.

İŞTE LİSTENİN İLK 10'U

1- Amerika Birleşik Devletleri — 13.032

2- Rusya — 4.237

3- Çin — 3.529

4- Hindistan — 2.183

5- Güney Kore — 1.540

6- Japonya — 1.429

7- Pakistan — 1.397

8- Türkiye — 1.101

9- Mısır — 1.088

10- Fransa — 974