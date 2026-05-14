Dünyanın en ilginç bisiklet yolu: Suyun ortasından geçiyor

Belçika'nın Limburg eyaleti, dünyada eşine az rastlanır bir mühendislik ve doğa projesine ev sahipliği yapıyor.

"Suda Bisiklet Sürmek" (Cycling through Water) projesi, ziyaretçilerine suyun üstünden geçmek yerine, göletin tam kalbinden pedal çevirme imkanı sunuyor.

Limburg'daki bu özel bisiklet yolu, 200 metrenin üzerinde bir uzunluğa sahip olup suyun ötesinden değil, doğrudan göletin içinden geçiyor.

İki beton duvar sayesinde pist su seviyesinin altında tutulurken, bisikletçiler doğayla tamamen eşit bir zeminde hareket ediyor.

DOĞAYA DA KATKI SAĞLIYOR

2016 yılında hayata geçirilen proje, yalnızca turistik bir cazibe merkezi olmanın ötesinde çevresel faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Bokrijk şehri, Visit Limburg turizm ajansı ve doğa koruma yetkililerinin ortak çalışmasıyla oluşturulan bisiklet yolu sayesinde bölgedeki su akışı iyileştirildi. Açılan yerel setler, gölet suyunun daha uzun süre temiz kalmasına yardımcı oldu.

ALMANYA SINIRINA YAKIN

Bu rota, De Wijers göl manzarası içerisindeki bisiklet ağının 91. kavşağında yer alıyor.

Alman sınırına yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan bölgeye ulaşım da oldukça kolay. Ziyaretçiler, Bokrijklaan 1, 3600 Genk adresindeki otoparkları kullanabiliyor.

Toplu taşıma tercih edenler ise Bokrijk istasyonundan hareket eden otobüslerle bölgeye ulaşabiliyor.