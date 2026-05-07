Dünyanın en iyi 50 plajı belli oldu: İşte Türkiye’den listeye giren tek plaj
Dünyanın dört bir yanındaki binlerce sahil arasından sıyrılmak her plajın harcı değil. Seyahat uzmanının oylarıyla dünyanın en iyi 50 plajı açıklandı. Liste’de bakın Türkiye’den hangi plaj var…
Dünyanın en prestijli plaj sıralamalarından biri olan “Dünyanın En İyi 50 Plajı” portalı, seyahat uzmanlarının oylarıyla belirlenen 2026 yılı listesini yayınladı.
Liste binlerce uzman tarafından su kalitesi, el değmemiş doğa ve genel deneyim gibi kriterleri baz alarak hazırlandı.
Listenin zirvesinde Filipinler'in sadece teknelerle ulaşılabilen saklı cenneti Entalula Plajı yer aldı.
Türkiye’nin turkuaz incisi dünya devlerini geride bırakarak listeye girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi 50 plajı…
DÜNYANIN EN İYİ 50 PLAJI
1. Entalula Plajı - Filipinler
2. Fteri Plajı - Yunanistan
3. Wharton Plajı - Avustralya
4. Meraklı İran - Madagaskar
5. East Beach, Vomo Adası - Fiji
6. Shoal Bay Doğu - Anguilla
7. Dhigurah - Maldivler
8. Playa Balandra - Meksika
9. Koh Rong - Kamboçya
10. Donald Duck Körfezi - Tayland
11. Cayo de Agua - Venezuela
12. Cala Macarella - İspanya
13. One Foot Adası - Cook Adaları
14. Prenses Diana Plajı - Barbuda
15. Turkuaz Körfezi - Avustralya
16. PK 9 Plajı - Fransız Polinezyası
17. Grace Körfezi - Turks ve Caicos Adaları
18. Cala dei Gabbiani - İtalya
19. Saadiyat Plajı - Birleşik Arap Emirlikleri
20. Canto de la Playa - Dominik Cumhuriyeti
21. Wineglass Bay - Avustralya
22. Pembe Plaj - Endonezya
23. Paradise Beach - Tayland
24. Anse Source d'Argent - Seyşeller
25. Kalanggaman - Filipinler
26. Seven Mile Plajı - Cayman Adaları
27. Özgürlük Plajı - Tayland
28. Siesta Plajı - ABD
29. Kaputaş Plajı - Türkiye
30. Cayo Zapatilla - Panama
31. Hamamlar - Britanya Virjin Adaları
32. Cabo San Juan del Guía - Kolombiya
33. Sancho Körfezi - Brezilya
34. Porto Katsiki - Yunanistan
35. Santa Giulia - Fransa
36. Mavi Lagün - Fiji
37. Playa Xpu-Ha - Meksika
38. Ofu Plajı - Amerikan Samoası
39. Playa de Cofete - İspanya
40. Le Morne Plajı - Mauritius
41. Flamenko Plajı - Porto Riko
42. Büyük Anse - Grenada
43. Praia da Falésia - Portekiz
44. Atalaia'nın Pontal'ı - Brezilya
45. Boulders Plajı - Güney Afrika
46. Porto Timoni - Yunanistan
47. Paje Plajı - Zanzibar (Tanzanya)
48. La Pelosa - İtalya
49. Cas Abao - Curaçao
50. Keem Plajı - İrlanda