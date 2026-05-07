Dünyanın en iyi 50 plajı belli oldu: İşte Türkiye’den listeye giren tek plaj

Dünyanın en prestijli plaj sıralamalarından biri olan “Dünyanın En İyi 50 Plajı” portalı, seyahat uzmanlarının oylarıyla belirlenen 2026 yılı listesini yayınladı.

Liste binlerce uzman tarafından su kalitesi, el değmemiş doğa ve genel deneyim gibi kriterleri baz alarak hazırlandı.

Listenin zirvesinde Filipinler'in sadece teknelerle ulaşılabilen saklı cenneti Entalula Plajı yer aldı.

Türkiye’nin turkuaz incisi dünya devlerini geride bırakarak listeye girmeyi başardı. İşte dünyanın en iyi 50 plajı…

DÜNYANIN EN İYİ 50 PLAJI

1. Entalula Plajı - Filipinler

2. Fteri Plajı - Yunanistan

3. Wharton Plajı - Avustralya

4. Meraklı İran - Madagaskar

5. East Beach, Vomo Adası - Fiji

6. Shoal Bay Doğu - Anguilla

7. Dhigurah - Maldivler

8. Playa Balandra - Meksika

9. Koh Rong - Kamboçya

10. Donald Duck Körfezi - Tayland

11. Cayo de Agua - Venezuela

12. Cala Macarella - İspanya

13. One Foot Adası - Cook Adaları

14. Prenses Diana Plajı - Barbuda

15. Turkuaz Körfezi - Avustralya

16. PK 9 Plajı - Fransız Polinezyası

17. Grace Körfezi - Turks ve Caicos Adaları

18. Cala dei Gabbiani - İtalya

19. Saadiyat Plajı - Birleşik Arap Emirlikleri

20. Canto de la Playa - Dominik Cumhuriyeti

21. Wineglass Bay - Avustralya

22. Pembe Plaj - Endonezya

23. Paradise Beach - Tayland

24. Anse Source d'Argent - Seyşeller

25. Kalanggaman - Filipinler

26. Seven Mile Plajı - Cayman Adaları

27. Özgürlük Plajı - Tayland

28. Siesta Plajı - ABD

29. Kaputaş Plajı - Türkiye

30. Cayo Zapatilla - Panama

31. Hamamlar - Britanya Virjin Adaları

32. Cabo San Juan del Guía - Kolombiya

33. Sancho Körfezi - Brezilya

34. Porto Katsiki - Yunanistan

35. Santa Giulia - Fransa

36. Mavi Lagün - Fiji

37. Playa Xpu-Ha - Meksika

38. Ofu Plajı - Amerikan Samoası

39. Playa de Cofete - İspanya

40. Le Morne Plajı - Mauritius

41. Flamenko Plajı - Porto Riko

42. Büyük Anse - Grenada

43. Praia da Falésia - Portekiz

44. Atalaia'nın Pontal'ı - Brezilya

45. Boulders Plajı - Güney Afrika

46. Porto Timoni - Yunanistan

47. Paje Plajı - Zanzibar (Tanzanya)

48. La Pelosa - İtalya

49. Cas Abao - Curaçao

50. Keem Plajı - İrlanda