San Diego kentindeki Sharp Mary Birch Hastanesi’nden taburcu edilen Saybie’nin, dünyanın hayata tutunmayı başaran en küçük prematüre bebeği olduğu açıklandı. “Bizi şaşırttı” diyen doktorların ve hemşirelerinin yaşatmak için yoğun çaba sarfettiği kız bebeğin, şimdiki ağırlığı 2,5 kilogram.

"ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE"

Beş ay süreyle yaşam mücadelesi veren Saybie’yle ilgilenen hemşirelerden biri, ‘elma büyüklüğünde’ dünyaya gelen bebeğin yaşamasının mucize olduğunu söyledi.

"EN ÇOK KORKTUĞUM GÜNDÜ"

Gebeliğin ikinci yarısında gelişebilen hipertansiyon ile kendini gösteren preeklampsi tanısı konulduğu için sezaryenle kızını erken dünyaya getirmek zorunda kalan anne ise doğum yaptığı günü, “Hayatımda en çok korktuğum gündü.” diyerek anlattı.

Dünyanın en küçük bebeği taburcu oldu VİDEO

"DOKUNMAYA KORKUYORDUK"

Adının açıklanmasını istemeyen anne, kızının taburcu olabildiğine hala inanamadığını belirterek, “O kadar küçüktü ki, hastane personelinin avuç içine sığıyordu. Dokunmaya korkuyorduk; şimdi ise evimize gidiyoruz nasıl mutlu olduğumu anlatamam.” dedi.

Saybie’den önce hayatta kalmayı başaran en küçük prematüre bebek rekoru, Almanya’da 252 gram ağırlığında dünyaya gelen bir bebeğe aitti.