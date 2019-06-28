Dünyanın en küçük bilgisayarı Raspberry yenilendi

Açık kaynak kodlu yazılım dillerini destekleyen dünyanın en küçük bilgisayarı Raspberry'nin, dördüncü versiyonu tanıtıldı. Farklı RAM seçenekleriyle geliştirilen ve 4K ivideo oynatma desteği getirilen mini bilgisayarın fiyatına ve özelliklerine göz atıyoruz.

RASPBERRY NEDİR?

Raspberry, kredi kartı büyüklüğüne sahip dünyanın en küçük bilgisayarı olarak tanımlanıyor. Tek parça halinde gelen bilgisayar, kullanıcılara çok fazla özellikler sunmasa da genellikle mühendislik öğrencileri tarafından proje geliştirmek için kullanılıyor.

RASPBERRY ÖZELLİKLERİ

Dünyanın en küçük bilgisayarı olma özelliğine sahip Raspberry'nin dördüncü sürümü, Pi 4 Model B adını taşıyor ve çift monitör desteği getiriyor.

Raspberry Pi Vakfı tarafından duyurulan Raspberry Pi 4 Model B, gücünü Broadcom BCM2711 işlemcisinden alıyor. 1.5 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 çekirdeğine sahip bu işlemcinin yanı sıra H.265 özelliğiyle 4K 60 FPS video da izlenebiliyor.

Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan ve üzerinde iki adet USB 3.0 portu yer alan cihaz, aynı zamanda farklı RAM seçeneklerinin kullanımına izin veriyor. Başlangıç modelinde 1 GB RAM kullanırken, istendiği taktirde 2 ve 4 GB RAM'li opsiyonlar da tercih edilebiliyor.

RASPBERRY FİYATI

Daha çok geliştiriciler için tasarlanan Raspberry Pi 4 Model B'nin başlangıç modelinin fiyatı 35 dolar olarak belirlendi. 2 GB RAM'li model 45 dolar, 4 GB RAM'li model ise 55 dolardan satışa sunulacak. Bu küçük bilgisayar aynı zamanda ülkemizde de satışa çıkacak.

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