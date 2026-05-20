Dünyanın en nadide pasaportu: Sadece 500 kişide var

Yüzyıllardır varlığını sürdüren Malta Şövalyeleri Tarikatı, dünyadaki en sıra dışı kurumlar arasında gösteriliyor.

Kökeni Orta Çağ'a kadar uzanan tarikat, bugün ağırlıklı olarak insani yardım faaliyetleri yürütüyor ve birçok ülkeyle diplomatik ilişki sürdürüyor.

Devlet olmamasına rağmen uluslararası alanda özel bir statüye sahip olan Malta Tarikatı, sahip olduğu ayrıcalıklarla zaman zaman gündeme geliyor.

Bu ayrıcalıkların başında ise dünyadaki en nadir pasaportlardan biri geliyor.

Peki, Malta Tarikatı pasaportu nedir, nasıl alınır, nerelerde geçerlidir? Anlatalım...

MALTA TARİKATI PASAPORTU NEDİR

Malta Şövalyeleri Tarikatı Pasaportu, resmi adıyla Malta Egemen Askerî Tarikatı (SMOM) tarafından verilen özel bir diplomatik seyahat belgesidir.

Dünyanın en nadir pasaportlarından biri olarak kabul edilen bu belge, tarikat adına yürütülen resmi ve diplomatik görevlerde kullanılmak üzere düzenlenir.

Bir vatandaşlık pasaportu değil, görev pasaportu niteliği taşır ve sahibine herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazandırmaz.

Malta Egemen Askeri Tarikatı'na ait yaklaşık 500 diplomatik pasaport şu anda dolaşımdadır.

KİMLER ALABİLİR

Sadece Malta Tarikatı bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan kişilere verilir.

Büyük Üstat (Grand Master), üst yönetim kurulu üyeleri, diplomatlar, diplomatik misyon şefleri ve bazı özel görevlerle görevlendirilen yetkililer pasaport sahibi olabilir.

Tarikata üye olmak veya şövalye unvanı taşımak tek başına pasaport almaya yeterli değildir.

NERELERDE GEÇERLİ

Malta Tarikatı'nın 100'den fazla ülkeyle diplomatik ilişkisi bulunuyor ve pasaport bu ülkelerin önemli bir bölümünde resmi seyahat belgesi olarak kabul ediliyor. Ancak kullanım alanı genellikle diplomatik ve resmi görevlerle sınırlı.

Pasaport sahipleri günlük seyahatlerinde çoğu zaman kendi ülkelerinin ulusal pasaportlarını kullanıyor.

