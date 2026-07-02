Dünyanın en pahalı mektubu şaşırttı: Bakın içinde ne yazıyor

Dünyanın en pahalı mektubu olarak kabul edilen "Bordeaux Mektubu", 4 Ekim 1847'de gönderildi.

Dönemin Britanya kolonisi olan Mauritius Adası'nın başkenti Port Louis'de yaşayan şarap tüccarı Edward Francis tarafından yazılan mektup, bugün çok değerli.

Mektubu dünyanın en değerli koleksiyon parçalarından biri haline getiren şey içeriği değil, zarfın üzerinde bulunan iki tarihi posta pulu.

MİLYONLUK PULLAR

Mektupta, koleksiyoncuların büyük ilgi gösterdiği "Mauritius Blue" (Mavi Mauritius) ve "Mauritius Pink" (Pembe Mauritius) pullarının orijinal örnekleri birlikte yer alıyor.

Söz konusu pullar 1847 yılında basıldı.

Baskı sırasında gravür ustasının, pulların üzerine "Post Paid" (Postası Ödendi) yerine yanlışlıkla "Post Office" (Postane) ibaresini işlemesiyle tarihin en ünlü baskı hatalarından biri ortaya çıktı.

Hata fark edilmeden önce yalnızca 500 pul basıldı ve dağıtıldı. Günümüzde bunlardan sadece 27'sinin günümüze ulaştığı biliniyor.

Bugünkü fiyatı ise 5 milyon doların üzerinde...

İÇERİĞİ:

Fransa'nın Bordeaux kentindeki iş ortaklarına gönderilen mektupta yalnızca ticari bilgiler yer alıyor.

Francis, mektubunda gönderilen 48 fıçı şarabın teslim alındığını ve yaklaşık üçte birinin satıldığını bildiriyor.

Mektup en son 1993 yılında açık artırmada satıldı.