Dünyanın en yüksek asansörü: 88 saniyede bulutlara ulaşıyor

Sıradan bir asansör yolculuğunu unutun.

Çin’deki Zhangjiajie Ulusal Orman Parkı’nda bulunan Bailong Asansörü, ziyaretçilerine hayatları boyunca unutamayacakları bir deneyim sunuyor.

Göğe uzanan dev kayalıkların arasına monte edilen bu sistem, dünyanın en yüksek açık hava asansörü unvanını elinde bulunduruyor.

Sadece 88 saniyede zirveye ulaşıyor

Bailong Asansörü’nün en dikkat çekici özelliği hızı ve kapasitesi. Üç ayrı cam kapsülden oluşan sistem, her seferinde yaklaşık 50 kişiyi alabiliyor.

İşin en heyecan verici yanı ise bu devasa yüksekliğe ulaşmanın sadece 88 saniye sürmesi. Cam duvarlar sayesinde yükselirken çevrenizdeki o dev kaya sütunlarını ve ayaklarınızın altına serilen sisli manzarayı izlemek paha biçilemez bir his yaratıyor.

Özellikle sisli havalarda kapsül bulutların içine girdiğinde, kendinizi bir film sahnesinde gibi hissetmeniz çok olası.

Çevresi doğa harikası

Asansörün bulunduğu bölge, doğal güzelliğiyle de dünyaca ünlü. Buradaki ince ve uzun kaya oluşumları, ünlü "Avatar" filmindeki o meşhur sahnelere ilham kaynağı olmuş.

Bu yüzden bölgeye gelen turistler, kendilerini gerçek dünyadan kopmuş, bambaşka bir gezegendeymiş gibi hissediyor.

Parkın içindeki uzun yürüyüş yollarını kısaltmak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlasa da, aslında başlı başına bir turistik etkinlik.

Her yıl milyonlarca insan, sırf bu asansörle o eşsiz manzarayı yukarıdan izleyebilmek için buraya akın ediyor.