Dünyanın en zengin listesi her an değişebilir

'Dünyanın en zengini' listesinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos liderliğini, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e kaptırdı.

BEZOS'U DA GERİDE BIRAKMAYA HAZIRLANIYOR

Üçüncü sırada bulunan LVMH şirketinin sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault da yaptığı son yatırımlarla, Bezos'u ve hatta Gates'i bile 2020 yılında geride bırakabilir.

(Solda Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sağda Amazon'un kurucusu Jeff Bezos)

ARNAULT ZİRVEYE ADIM ADIM

Fransız iş insanı, son satın almasıyla zenginler listesinde ilk sıraya yaklaştı. 182 yaşındaki Tiffany şirketinin, LVMH tarafından satın alındığının pazartesi günü duyurulmasının ardından iki şirketin de hisse senetleri yükseldi.

(LVMH şirketinin sahibi Fransız iş insanı Bernard Arnault ve şarkıcı Rihanna)

SERVETİ BİR GÜNDE 2.1 MİLYAR DOLAR ARTTI

Fransız şirketi LVMH'nin hisselerinin yüzde 2 yükselmesiyle Arnault Ailesi'nin serveti, bir günde 2.1 milyar dolar arttı.

Tiffany şirketinin hisseleri ise yüzde altı yükselerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Listenin ilk sırasında yer alan Jeff Bezos’un 120 milyar doları aşkın, Bill Gates’in de 100 milyar dolara yakın serveti bulunuyor.

Dünyanın en zengini artık Jeff Bezos değil- HABERİ