taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos'un boşanma işlemlerinin 38 milyar dolarlık bir anlaşmayla tamamladıkları bildirildi.

Haber Merkezi | 07.07.2019 - 09:16..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, önceki gün 38 milyar dolar yani 215 milyar TL'lik mali anlaşmayla boşanma sürecini noktaladı.

YÜZDE 4 HİSSE

Rekor boşanma kararının ardından MacKenzie Bezos, Amazon’un yüzde 4’lük hissesinin sahibi oldu.

Böylece MacKenzie Bezos, L’Oreal’in varisi Françoise Bettencourt-Meyers ve ABD’li süpermarket devi Walmart’ın kurucusu Sam Walton’un kızı Alice Walton’un ardından dünyanın en zengin 3. kadını oldu.

Jeff Bezos ise 115 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengini.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

REKOR KIRAN BOŞANMA

Daha önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı. Bu boşanma ile Bezos çifti yeni bir rekora imza atmış oldu.

Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

Schröder'den ABD'ye: Muz cumhuriyeti değiliz

47
Çaykur Rizespor: Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştık

Çaykur Rizespor: Vedat Muriç için Fenerbahçe ile anlaştık

62
Bilecik'te Atatürk heykeli restore edilecek

Bilecik'te Atatürk heykeli restore edilecek

118
Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında

Otobüste genç kızı taciz eden şüpheli gözaltında

12
Girlevik Şelalesi, sıcaktan bunalanların adresi oldu

Girlevik Şelalesi, sıcaktan bunalanların adresi oldu

15
ABD: Almanya Suriye'ye asker göndersin

ABD: Almanya Suriye'ye asker göndersin

18
Esenyurt'un duvarları öğrencilerin grafitileriyle değişti

Esenyurt'un duvarları öğrencilerin grafitileriyle değişti

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir