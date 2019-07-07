Dünyanın en zengini Jeff Bezos boşandı

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos, önceki gün 38 milyar dolar yani 215 milyar TL'lik mali anlaşmayla boşanma sürecini noktaladı.

YÜZDE 4 HİSSE

Rekor boşanma kararının ardından MacKenzie Bezos, Amazon’un yüzde 4’lük hissesinin sahibi oldu.

Böylece MacKenzie Bezos, L’Oreal’in varisi Françoise Bettencourt-Meyers ve ABD’li süpermarket devi Walmart’ın kurucusu Sam Walton’un kızı Alice Walton’un ardından dünyanın en zengin 3. kadını oldu.

Jeff Bezos ise 115 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zengini.

REKOR KIRAN BOŞANMA



Daha önce en yüksek nafaka, sanat koleksiyoneri Alec Wildenstein'ın eşi Jocelyn'e ödediği 3.8 milyar dolardı. Bu boşanma ile Bezos çifti yeni bir rekora imza atmış oldu.