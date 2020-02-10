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Dünyanın ikinci en büyük altın kasası

BBC özel izinle, dünyanın ikinci en büyük altın kasası olan İngiltere Merkez Bankası'nın kasasına girdi.

Haber Merkezi | 10.02.2020 - 17:39..
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Dünyanın ikinci en büyük altın kasası, İngiltere Merkez Bankası'na ait.

BBC, aldığı özel izinle İngiltere Merkez Bankası'nın kasasına girerek, Merkez Bankası Genel Müdürü Victoria Cleland ile röportaj gerçekleştirdi.

BİRÇOK ÜLKEYE AİT ALTIN KÜLÇELERİ MEVCUT

Güvenlik önlemlerinin çok sıkı olduğu kasada, birçok ülkeye ait altın külçelerinin bulunduğu öğrenildi. Başka ülkelere ait olan 5 bin tondan fazla altının değeri ise 190 milyar sterlinin üzerinde.

Dünyanın ikinci en büyük altın kasası

Dünyanın ikinci en büyük altın kasası

YEMEKHANE VE SIĞINAK OLARAK DA KULLANILDI

Öte yandan kasanın, 2. Dünya Savaşı'nda yemekhane ve hava saldırılarına karşı sığınak olarak da kullanıldığı öğrenildi.

Kasanın içerisinde bulunan altınlar, o dönemde geçici olarak Kanada'ya gönderildi.

Dünyanın ikinci en büyük altın kasası

Dünyanın ikinci en büyük altın kasası

Dünyanın ikinci en büyük altın kasası

Dünyanın ikinci en büyük altın kasası

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