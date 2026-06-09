Dünyanın İlk Alkolsüz Lüks Cruise Gemisi AROYA, Türkiye Operasyonlarına Başladı

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) şirketi Cruise Saudi bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın ilk tamamen alkolsüz, helal ve aile odaklı lüks kruvaziyer markası AROYA Cruises, Türkiye lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Hünkar Turizm güvencesiyle Türkiye pazarına giriş yapan dev kruvaziyer markası, 6 Haziran 2026 tarihinde Galataport İstanbul’da düzenlenen özel lansmanla sektör temsilcileri, acentalar ve basın mensuplarıyla buluştu.

335 metre uzunluğu, 18 güvertelik dev yapısı ve 5 bini aşkın yolcu kapasitesiyle dikkat çeken AROYA Cruises, cruise turizmine getirdiği helal, alkolsüz ve aile odaklı konseptiyle dünya deniz turizminde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Organizasyon ve medya iletişim süreçleri NCT Medya tarafından yürütülen lansman, turizm sektöründe yılın en dikkat çekici etkinliklerinden biri olarak değerlendirildi.

Hünkar Turizm Genel Müdürü Cemal Erdem, lansmanda yaptığı açıklamada İstanbul’un ana liman (Homeport) olarak seçilmesinin Türkiye açısından stratejik bir kazanım olduğunu belirtti.

Erdem açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“AROYA Cruises yalnızca bir kruvaziyer yatırımı değil; Türkiye’nin cruise turizmi, inanç turizmi ve premium seyahat segmentindeki uluslararası gücünü artıran önemli bir projedir. İstanbul’un ana liman olarak tercih edilmesi, ülkemizin küresel turizmde ulaştığı stratejik seviyenin en önemli göstergelerinden biridir.”

UÇAK KORKUSU OLANLARA YENİ DÖNEM: DENİZ YOLUYLA LÜKS UMRE DENEYİMİ, İstanbul’dan Kutsal Topraklara Deniz Yoluyla “Lüks Umre” Dönemi Başlıyor

Lansmanın en dikkat çekici başlığı ise Hünkar Turizm tarafından Türkiye’de satışına başlanan “Gemi ile Lüks Umre Turları” oldu.

Yeni konsept kapsamında misafirler; İstanbul Galataport’tan AROYA Cruises ile hareket ederek Kuşadası, Bodrum, Süveyş Kanalı ve Şarm El-Şeyh rotası üzerinden Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’na ulaşacak.

Tamamen helal sertifikalı mutfağı, alkolsüz yaşam alanları ve geniş ibadet alanlarıyla yolculara manevi atmosfer sunan gemide, misafirler cruise deneyimini inanç turizmiyle bir arada yaşayabilecek. Program kapsamında Mekke ve Medine ziyaretlerinin ardından yolcular uçakla İstanbul’a dönüş yapacak.

15 günlük özel programın özellikle aileler, üst gelir grubundaki misafirler ve uçak yolculuğunu tercih etmeyen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

GALATAPORT ÇIKIŞLI 3 ÖZEL ROTA

AROYA Cruises, Haziran – Eylül 2026 döneminde İstanbul çıkışlı üç farklı cruise programı sunacak:

• İstanbul – Marmaris – Bodrum – Kaş – İskenderiye – İstanbul • İstanbul – Bodrum – Rodos/Girit – Mikonos – Atina • İstanbul – Marmaris – Bodrum – Süveyş – Şarm El-Şeyh – Cidde

Programlar 7 gece 8 gün olarak planlanırken, fiyatların kişi başı 879 USD’den başladığı açıklandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 6 KAT DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAK

Hünkar Turizm Genel Müdürü Cemal Erdem, AROYA Cruises’ın İstanbul’u Homeport olarak seçmesinin ekonomik katkısına da dikkat çekti.

Sektör verilerine göre seyahatine İstanbul’dan başlayan veya burada tamamlayan kruvaziyer yolcuları; konaklama, gastronomi, alışveriş ve transfer harcamalarıyla standart turistlere kıyasla yaklaşık 6 kat daha fazla ekonomik katkı sağlıyor.

Erdem açıklamasında ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu proje yalnızca cruise operasyonu değil; İstanbul’un uluslararası turizm ekonomisine doğrudan döviz girdisi sağlayan stratejik bir yatırımdır. Hedefimiz Türkiye’yi cruise ve inanç turizminin bölgesel merkezi haline getirmek.”

AROYA Cruises Başkanı Sture Myrmell ise İstanbul lansmanında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin cruise turizmindeki stratejik konumuna dikkat çekti. Myrmell, İstanbul’un yalnızca bölgesel değil küresel cruise turizmi açısından da önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, “Türkiye; kültürü, tarihi, gastronomisi ve güçlü turizm altyapısıyla Akdeniz’in en önemli destinasyonlarından biri. İstanbul’u ana liman olarak seçmemiz tesadüf değil. AROYA Cruises olarak aile odaklı, premium ve kültürel hassasiyetlere uygun yeni nesil cruise anlayışını Türkiye ile birlikte büyütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

NCT MEDYA, ULUSLARARASI VE MUHAFAZAKAR TURİZM SEGMENTİNDEKİ GÜCÜNÜ PEKİŞTİRİYOR

AROYA Cruises’ın Türkiye lansmanının stratejik iletişim, medya planlama ve organizasyon süreçleri NCT Medya tarafından yönetildi. Özellikle uluslararası turizm markaları, destinasyon yönetimleri, havayolları ve muhafazakar turizm segmentindeki güçlü iletişim ağıyla dikkat çeken NCT Medya, Türkiye’nin global turizm projelerindeki etkili partnerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

NCT Medya Başkanı Necati Dayan, AROYA Cruises projesinin yalnızca bir cruise yatırımı olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin inanç turizmi, aile turizmi ve premium seyahat segmentindeki uluslararası konumunu güçlendiren stratejik bir adım olduğunu belirtti. Dayan, özellikle helal lüks turizm ve muhafazakar yaşam konseptine yönelik küresel talebin hızla büyüdüğünü vurgulayarak, Türkiye’nin bu yeni nesil turizm anlayışında bölgesel merkez olabilecek potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

AROYA CRUISE : SAYILARLA "DENİZDEKİ YÜZEN SARAY"

Boyutlar: 335 metre uzunluk, 18 güverte (kat) yüksekliği ile dünyanın en büyük kruvaziyer gemileri sınıfındadır.

Kapasite: 1.682 lüks kabin, 5.000'in üzerinde yolcu ve uluslararası mürettebat kapasitesine sahiptir.

%100 Helal ve Alkolsüz Gastronomi: Gemi genelinde alkollü içecek satışı ve servisi tamamen yasaktır. 15 farklı restoranda sunulan tüm dünya mutfağı ürünleri uluslararası helal sertifikasına sahiptir.

Sosyal Alanlar: 20 farklı konsept eğlence ve dinlenme mekanı, 1.018 koltuklu devasa bir tiyatro salonu ve dünya markalarının yer aldığı geniş bir alışveriş caddesi bulunmaktadır.

Hassasiyetler ve Aile Odaklı Mimari: Hanımlara özel, dışarıdan tamamen izole edilmiş özel spa, termal alanlar, havuzlar ve güneşlenme güverteleri yer almaktadır. Ayrıca çocuklu aileler için 1.858 metrekarelik dev bir çocuk aktivite alanı (Kids Zone) mevcuttur.

Khuzama VIP Konsepti: Geminin en üst segment misafirleri için tasarlanan bu özel bölümde; kişiye özel kahya (butler) hizmeti, özel restoranlar ve şifreli geçiş sistemli lüks süitler yer almaktadır.