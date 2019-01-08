Dünyanın ilk gerçek katlanabilir akıllı telefon videosu

Geçtiğimiz yıldan itibaren katlanabilir telefon haberleri sık sık gündemi meşgul etti. Özellikle Samsung ve Huawei gibi büyük telefon üreticileri, bu yıl ilk katlanabilir telefonlarını piyasaya sürecek. Ancak şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon üreticisi, katlanabilir bir akıllı telefon tanıtmadı. Tüketici Elektroniği Fuarı olan CES 2019'da dev akıllı telefon üreticilerinden beklediğimiz tanıtım, Royole isimli pek bilinmeyen bir firmadan geldi.

Dünya'nın ilk gerçek katlanabilir telefonu: Royole Flexpai VİDEO

Royole, dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu olan Royole FlexPai adında bir telefon tanıttı. Şirketin kurucusu ve CEO'su Bill Liu, 2012 yılından beri esnek ve katlanabilir ekranlar üzerinde çalıştıklarını ve şimdi de FlexPai isimli katlanabilir telefonu piyasaya sürmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

ÖZELLİKLER

Daha önce ismi duyulmayan şirket, tanıttığı bu katlanabilir akıllı telefon ile büyük telefon üreticilerini geride bıraktı. Dünyanın ilk gerçek katlanabilir telefonu Royole FlexPai, Snapdragon 855 yonga setine, 6 veya 8 GB RAM'e ve 128 GB veya 256 GB depolama alanına sahip. 16MP + 20MP çift kamerası bulunan telefonda, Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor. Telefon ayrıca 7.8 inç AMOLED ekran barındırıyor. Dünyanın ilk gerçek katlanbilir ekranlı akıllı telefonu olan Royole FlexPai'ın çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019 ile ilgili bütün haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz: