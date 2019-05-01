Dünyanın ilk tesettürlü modeli: Halima Aden

Somali asıllı Amerikalı Müslüman model Halima Aden, en prestijli dergilerden Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk tesettürlü model oldu.

Dergi mayo sayısının duyurusunda, “Halima Aden’in yeni üyemiz olduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aden, dergiye başörtüsü ve burkinisiyle poz veren ilk Müslüman model oldu” ifadesine yer verildi.

"ONUR DUYDUM"

Kenya'da bir mülteci kampında doğan ve ABD'ye taşınmadan önce 7 yaşına kadar burada büyüyen Aden, dergi için Kenya'nın Watamu sahilinde poz verdi.

Çekim nedeniyle mutlu duyduğunu söyleyen Aden, “Sports Illustrated’in mütevazı giyinen kadınların sahip olduğu güzelliği göstermek adına adım atmasından onur duydum” dedi.

Ünlü model, “Başörtülü kadınları artık siyaset, iş dünyası, televizyon sunuculuğu ve diğer pek çok alanda görünür rollerde izliyoruz. Vermemiz gereken mesajın bu olduğunu düşünüyorum” dedi.

"HANIMLAR HER ŞEY MÜMKÜN"

Dergideki pozunu ve çekim videosunu Instagram hesabından paylaşan Aden, “Kendini değiştirme… Oyunu değiştir. Hanımlar, her şey mümkün” notuyla paylaştı.

Kenya’da bir mülteci kampından dünyanın önemli podyumlarına uzanan hikayesiyle Halime Aden, dünyanın ilk tesettürlü modeli olarak ünlendi.

Büyük bir modellik ajansına kayıtlı olarak çalışan ilk tesettürlü model olan 20 yaşındaki Aden, 2016 yılında katıldığı güzellik yarışmasında, kazanamasa da dünya çapında popülarite elde eden Aden, moda dünyasının da dikkatini çekti.

EN BÜYÜK HEDEFİ: AMERİKALI MÜSLÜMAN GENÇLERE ROL MODEL OLMAK

ABD’nin Minnesota eyaletinde yapılan güzellik yarışmasında, bikinili bölümde tesettür mayosuyla yürüyen Aden için yarışmanın sunucusu tarih yazdığını söyledi.

ABD’de hem modellik yapan hem de öğrencilik hayatına devam eden Aden'in en büyük hedefi Amerikalı Müslüman gençler için rol model olmak.

"DİNİME AŞIK OLMAK İSTEDİM"

Şu sıralar moda dünyasındaki çeşitliliğe katkıda bulunan bir model olarak hayatını sürdüren Aden, Kenya'nın Kakuma bölgesine dönüp oradaki mülteci çocuklar için çalışmak istiyor.

Tesettüre kimsenin yönlendirmesi veya baskısıyla girmediğini söyleyen genç model, “Hayatta kendi tercihiniz olmayan her şey sizi baskı altına alır ve size zor gelir. Ancak büyük çoğunluk için bu bir seçim. Benim için de bu bir tercihti. Anneme başörtüsü takmak istediğimi söyleyen bendim. Annem gibi olmak ve dinime aşık olmak istedim“ demişti.