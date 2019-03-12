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Dünyanın ilk uçan motosikleti: The Speeder

Dünyanın ilk uçan motosikleti The Speeder, 380 bin dolar karşılığında ön siparişe açıldı.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 09:24..
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Günümüzde teknolojinin bir hayli gelişmesi ile karşılaştığımız şeyler, artık bizi şaşırtmıyor. Özellikle uçan taşıtlar icat etmek için birbirleriyle yarışan şirketler, bu projelerini şimdiden teker teker hayata geçirmeye başladı.

Kaliforniya merkezli bir girişim olan Jetpack Aviation, dünyanın ilk jetpack roketini üreterek insanları uçurmayı başarmıştı. Şirket, yine bir ilke imza atarak dünyanın ilk uçan motosikletini tanıttı.

Uçan motosiklet: The Speeder VİDEO

380 BİN DOLARA ÖN SİPARİŞE AÇILDI

'Speeder' olarak adlandırılan dünyanın ilk uçan motosikleti, saatte 240 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor. Uçan motosiklet, 380 bin dolar karşılığında şimdiden ön sipariş toplamaya başladı.

Navigasyon teknolojileriyle ve ışıklarla donatılan motosiklet, geceleri uçmanıza da izin veriyor. Şirket, gelecekteki üretimlerin askeri alana odaklanacağını ve askeri sürümün insansız olarak da uçabileceğini belirtti.

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