Dünyanın milyarder başkentleri açıklandı: İstanbul da ilk 30'da

Hurun Küresel Zenginler Listesi 2026, küresel servetin coğrafi dağılımını gözler önüne serdi.

Dünyanın en fazla milyardere ev sahipliği yapan 32 şehri arasında Çin kentleri dikkat çekici bir ağırlığa sahip oldu.

Araştırmaya göre küresel milyarderlerin yaklaşık yüzde 34'ü Çin şehirlerinde yaşıyor.

Şenzen, Şanghay, Pekin, Hangzhou, Guangzhou, Suzhou ve Ningbo gibi kentler, milyarder sayılarıyla listenin üst sıralarında yer alırken, Asya'nın ekonomik yükselişi de bir kez daha teyit edildi.

NEW YORK ZİRVEDE, İSTANBUL LİSTEDE

Listenin ilk sırasında 146 milyarderle New York bulunuyor. ABD'nin finans merkezi, küresel servetin en yoğun toplandığı şehir olma özelliğini koruyor. New York'u Çin'in teknoloji ve üretim merkezleri Şenzen ve Şanghay takip ediyor.

İSTANBUL 24. SIRADA

Türkiye'den ise İstanbul listeye girmeyi başardı. Kent, 31 milyarderle dünyanın en fazla milyardere ev sahipliği yapan şehirleri arasında 24. sırada yer aldı. Böylece İstanbul, Tokyo ile aynı milyarder sayısına ulaşarak küresel servet haritasındaki yerini güçlendirdi.

ASYA ÜLKELERİ

Liste, küresel servetin giderek daha fazla Asya'ya kaydığını da ortaya koyuyor. Mumbai, Hong Kong, Singapur, Taipei, Seul, Bangkok ve Jakarta gibi şehirler milyarder sayılarıyla dikkat çekerken Avrupa'da Londra, Paris, Moskova, Milano ve Stockholm öne çıkan merkezler arasında yer aldı.

Hurun verileri, dünyanın en zengin bireylerinin yalnızca finans merkezlerinde değil; teknoloji, üretim ve ticaret üslerinde de yoğunlaştığını gösteriyor. Bu eğilim, önümüzdeki yıllarda küresel servet dengelerinin Asya lehine değişmeye devam edeceğine işaret ediyor.

EN FAZLA ZENGİNİN YAŞADIĞI ŞEHİRLERİN SIRALAMASI

1- New York: 146

2- Şenzen: 132

3- Şanghay: 120

4- Pekin: 107

5- Londra: 102

6- Mumbai: 95

7- Hong Kong: 88

8- San Francisco: 86

9- Moskova: 82

10- Hangzhou: 65

11- Yeni Delhi: 64

12- Singapur: 59

13- Taipei: 51

14- Paris: 44

15- Sao Paulo: 41

16- Guangzhou: 41

17- Los Angeles: 40

18- Bangkok: 40

19- Suzhou: 39

20- Seul: 32

21- Ningbo: 32

22- Jakarta: 32

23- Tokyo: 31

24- İstanbul: 31

25- Bengaluru: 30

26- Stockholm: 29

27- Milano: 28

28- Dallas: 28

29- Toronto: 26

30- Palm Beach: 24

31- Melbourne: 24

32- Dubai: 24