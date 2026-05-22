Dünya'nın üst atmosferi neden sürekli soğuyor: Bilim insanları gizemi çözdü

Dünya yüzeyine yakın bölgelerde ısıyı hapsederek küresel ısınmaya yol açan karbondioksit, stratosfer seviyesinde tam tersi bir etkiyle adeta bir soğutma sistemi gibi davranıyor.

Yapılan yeni çalışma, üst atmosferdeki bu soğuma sürecinin karbondioksitin belirli kızılötesi ışık dalga boylarıyla olan etkileşiminden kaynaklandığını net bir şekilde kanıtladı.

KIZILÖTESİ GOLDILOCKS BÖLGESİ KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları, stratosferdeki CO2 seviyesi arttıkça kızılötesi ışınları uzaya çok daha verimli yayan ve "Goldilocks bölgesi" olarak adlandırılan bir dalga boyu aralığı tespit etti.

Geliştirilen matematiksel modeller, atmosferdeki CO2 miktarının her iki katına çıkmasında üst atmosfer sınırının yaklaşık 8 derece Celsius soğuduğunu doğruluyor.

KÜRESEL ISINMAYI DAHA DA TETİKLİYOR

Üst atmosferde yaşanan bu sıra dışı soğuma, Dünya sisteminin genel olarak uzaya daha az kızılötesi enerji salmasına yol açıyor.

Bu durum, gezegenin yüzeyine yakın katmanlarında çok daha fazla ısının hapsolmasına neden olarak alt katmanlardaki küresel ısınma etkisini daha da kuvvetlendiriyor.