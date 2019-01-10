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Dünya'ya gelen bilinmeyen radyo sinyallerinin kaynağı ne olabilir

Bilim insanları, 1 buçuk milyar ışık yılı uzaklıktan gelen radyo sinyallerini tespit etti.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 10:39..
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Bilim insanları, samanyolu galaksisinden çok daha uzakta, tam 1 buçuk milyar ışık yılı uzaklıktaki bir galaksiden Dünya'ya radyo sinyalleri geldiğini tespit etti. Bu sinyallerin uzaydaki güçlü nesneler tarafından ortaya çıkabileceğini düşünen bilim insanları oldukça şaşkınlar.

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GİZEMLİ SİNYALLERİN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

ABD'deki Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Profesör Avid Loeb, bu radyo sinyallerinin, inanılmaz derecede gelişmiş uzaylı teknolojisinin kanıtı olabileceğine inanıyor. Henüz kaynağı belli olmayan ve çok kısa oldukları için araştırılamayan sinyaller hakkında, bilim insanları farklı teoriler ortaya atıyor. Bilim insanları, uzak bir galaksiden Dünya'ya ulaşan bu radyo sinyallerinin, güçlü astrofiziksel nesneler olabileceğini öne süren 'saçılma' belirtileri gösterdiğini söyledi.

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FARKLI TEORİLER ORTAYA ATILDI

Bazı bilim insanları, bu dalgaların uzak galaksilerdeki yıldızlar tarafından oluşturulabileceğine inanırken, bazıları ise dünya dışı yaşamın kanıtı olabileceğine inanıyor. Ancak bu dalgaları incelemek ve veri toplamak, günümüz teknolojisinde oldukça zor görünüyor.

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Kaynağı henüz belli olmayan ve Dünya'ya 1 buçuk milyar ışık yılı uzaklıktan geldiği düşünülen bu radyo dalgaları, hala gizemini korurken, bilim insanları araştırmalarına devam ediyor.

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