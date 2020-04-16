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Dur ihtarına uymadılar, İzmir'e yürüyerek döndüler

Aydın’ın Kuşadası ilçesine İzmir’in Bayındır ilçesinden otomobille gelen 2 kişi polisin dur ihtarına uymayarak ilçeye girdi. Polis aracı bağladı, ikili İzmir’e yürüyerek dönmek zorunda kaldı.

İHA |
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Dur ihtarına uymadılar, İzmir'e yürüyerek döndüler

35 plakalı otomobiliyle İzmir’in Bayındır ilçesinden gelen Olcay E. ve yanındaki arkadaşı A.D., Aydın'ın Kuşadası ilçesi girişinde bulunan polis noktasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Kuşadası Devlet Hastanesi civarında durdurulan otomobilde bulunan 2 kişi, araçtan indirildi.

Yapılan alkol muayenesinde sürücünün, 0.90 promil alkollü olduğu öğrenildi.

EHLİYETİNİ 4 YIL KAPTIRDI

Ehliyetini 4 yıl kaptıran sürücüye, alkolden işlem yapıldı. Sürücüye ayrıca trafiği tehlikeye düşürme, dur ihtarına uymamasından da ceza kesildi.

İZMİR'E YÜRÜYEREK DÖNDÜLER

Aydın il sınırlarına girdiği için sürücüye ve yanında oturan arkadaşına da 3 bin 150’şer TL para cezası yazıldı. Aracı bağlanan Olcay E. ve arkadaşı, polis ekiplerince Kuştur bölgesine bırakıldı ve İzmir’e doğru yaya şekilde döndü.

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