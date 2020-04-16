Alanya'da hız yapan sürücü kazaya neden oldu

1 Dur ihtarına uymadılar, İzmir'e yürüyerek döndüler Aydın’ın Kuşadası ilçesine İzmir’in Bayındır ilçesinden otomobille gelen 2 kişi polisin dur ihtarına uymayarak ilçeye girdi. Polis aracı bağladı, ikili İzmir’e yürüyerek dönmek zorunda kaldı.

2 Erol Günaydın kimdir 60 yıllık tiyatro hayatına sonsuz bir dünya sığdıran, hep daha çok oyunda olmak isteyen, kalbinin kuzeyinde hep sevgiyi taşıyan oyuncu, Erol Günaydın’ın hayat hikayesidir…

3 Behçet Necatigil ve edebiyatımıza kazandırdıkları Behçet Necatigil, şiirlerinde ve verdiği birçok eserde özellikle hiçbir akımdan etkilenmemiş, bağımsız bir şair ve fikir adamı olmuştu…

4 Diagne: En büyük hayalim Mekke'ye gitmek Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı ve gollerinden çok sorunlarla gündeme gelen Mbaye Diagne, ilginç açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

5 Behçet Necatigil ve edebiyatımıza kazandırdıkları Behçet Necatigil, şiirlerinde ve verdiği birçok eserde özellikle hiçbir akımdan etkilenmemiş, bağımsız bir şair ve fikir adamı olmuştu…

6 Melon şapkalı Şarlo: Charlie Chaplin Siyah beyaz bir palyaço suretinde yüzümüzü güldüren, melon şapkalı Şarlo'ya can veren Charlie Chaplin'in hayat hikayesidir...