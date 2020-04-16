Dur ihtarına uymadılar, İzmir'e yürüyerek döndüler

35 plakalı otomobiliyle İzmir’in Bayındır ilçesinden gelen Olcay E. ve yanındaki arkadaşı A.D., Aydın'ın Kuşadası ilçesi girişinde bulunan polis noktasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
Kuşadası Devlet Hastanesi civarında durdurulan otomobilde bulunan 2 kişi, araçtan indirildi.
Yapılan alkol muayenesinde sürücünün, 0.90 promil alkollü olduğu öğrenildi.
EHLİYETİNİ 4 YIL KAPTIRDI
Ehliyetini 4 yıl kaptıran sürücüye, alkolden işlem yapıldı. Sürücüye ayrıca trafiği tehlikeye düşürme, dur ihtarına uymamasından da ceza kesildi.
İZMİR'E YÜRÜYEREK DÖNDÜLER
Aydın il sınırlarına girdiği için sürücüye ve yanında oturan arkadaşına da 3 bin 150’şer TL para cezası yazıldı. Aracı bağlanan Olcay E. ve arkadaşı, polis ekiplerince Kuştur bölgesine bırakıldı ve İzmir’e doğru yaya şekilde döndü.