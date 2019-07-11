Durak dışında otobüsü durduran kadın, şoföre saldırdı

Çin’in Henan eyaletinde bir kadın, durak dışında yolcu otobüsünü durdurup bindi. Otobüs şoförü ise kadını, yalnızca duraktan binmesi gerektiği konusunda uyardı.

ÖFKELENİP TEKMELERLE GİRİŞTİ

Şoförün kendisini uyarması üzerine öfkelenen yolcu, bir anda saldırmaya başladı. Şoför ise kadını ihbar etmek için cep telefonuyla polisi aramaya çalıştı. Şoförün polisi araması üzerine daha da öfkelenen yolcu, tekmelerle şoförün arama yapmasına engel olmaya çalıştı.

Çinli kadın otobüs şoförünü tekmeledi İZLE

Şoförün ihbarını alan polis, olay yerine geldi. Öfkeli yolcu, polis tarafından gözaltına alındı.