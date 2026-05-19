Dursun Özbek: Güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz

Galatasaray Kulübü’nün yenilenen Kalamış Tesisleri, düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Tesis, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla kapılarını yeniden açtı.

Törene Dursun Özbek başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve genel kurul üyeleri katıldı.

"19 MAYIS, SADECE BİR TARİH DEĞİLDİR"

Yenilenmiş Kalamış Tesisleri'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadığını söyleyerek sözlerine başlayan Özbek, "107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım, yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı değil, umut, cesaret ve geleceğe duyulan inancın sembolü olmuştur. Bu yüzden 19 Mayıs, sadece bir tarih değildir. 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin, ilerleme iradesinin ve geleceği birlikte inşa etme kararlılığının adıdır. Galatasaray da tarih boyunca tam olarak bu değerlerin temsilcisi, cesur hedeflerin, yenilikçi fikirlerin, ileriye bakma iradesinin doğduğu bir kurum olmuştur. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının ortaya koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefi sadece bir sportif hedef değil, özgüvenin, vizyonun ve çağın ötesinde düşünmenin iradesidir. Bugün Galatasaray'ın Avrupa'da elde ettiği başarıların temelinde de bu karakter vardır." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR GALATASARAY İNŞA EDİYORUZ"

Sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, altyapısına yatırım yapan, geleceğini planlayan güçlü bir Galatasaray inşa ettiklerini belirten Özbek, "Bu yıl 19 Mayıs'ı çok özel bir gururla kutluyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucusunun gençliğe emanet ettiği bu büyük ülkede Galatasaray'ımız da tarihine yakışır bir başarıya imza attı. Üst üste 4, tarihimizdeki 26. şampiyonluğumuzu kazandık. Bu başarı, sahada mücadele eden futbolcularımızın, teknik heyetimizin, kulüp çalışanlarımızın, üyelerimizin ve her şartta takımının yanında duran büyük Galatasaray taraftarının eseridir. Aynı zamanda bu başarı, planlamanın, istikrarın ve geleceğe yatırım yapmanın da sonucudur. Bugün sadece kupalar kazanan değil, büyüyen, tesisleşen, altyapısına yatırım yapan, geleceğini planlayan güçlü bir Galatasaray inşa ediyoruz. Kalamış Tesisleri'miz, hepimizin gurur duyacağı mükemmel bir tesis haline geldi. Bu tesisimizin de işletmesini adamızda olduğu gibi kulübümüz yapacak. Galatasaray Adası, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, Aslantepe Vadisi projemiz, altyapı yatırımlarımız ve amatör branşlarımızdaki büyüme geleceğe dönük yatırımlarımızın en somut örnekleridir. Kalıcı başarının ancak güçlü temeller üzerinde duracağını biliyoruz. 19 Mayıs'ın bize yüklediği en büyük sorumluluklardan biri de geleceğe yatırım yapmaktır. Bizim en büyük hedefimiz yalnızca bugünün başarıları değil. Yarınların Galatasaray'ını inşa edeceğiz. Kemerburgaz'da yetişecek gençler, akademimizden çıkacak sporcular, Galatasaray kültürü ile büyüyecek nesiller geleceğe bırakmak istediğimiz mirastır." diye konuştu.

"YAŞASIN CUMHURİYET, YAŞASIN GALATASARAY"

Galatasaray'ın en büyük gücünün birliktelik ve bir arada durabilme kültürü olduğunu aktaran Başkan Özbek, "Burada aynı heyecanı paylaşmamız çok kıymetli. Galatasaray'ın en büyük gücü birliktelik ve bir arada durabilme kültürüdür. Bu birlik ve beraberlik sürdükçe Galatasaray daha çok şampiyonluklar yaşayacak, Avrupa'da daha büyük başarılara imza atacak, Cumhuriyetimizin değerlerini de her zaman en güçlü şekilde temsil etmeye devam edecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Galatasaray. Yenilenen Kalamış Tesisleri, kapılarını açtı." şeklinde konuştu.

YELKEN ŞUBESİNE ANLAMLI HEDİYE

Galatasaray’ın 2 numaralı kurucu üyesi ve ilk kalecisi Asım Tevfik Sonumut’un torunu gazeteci Güldener Sonumut tarafından, kulübün yelken şubesine tekne hediye edildi.

Beneteau’nun 43 feet (yaklaşık 13 metre) uzunluğundaki yelkenli teknesi, düzenlenen törenle kulübün kullanımına sunuldu.

Teknenin sertifikası Güldener Sonumut tarafından Dursun Özbek’e teslim edildi.

Tekneye, Güldener Sonumut’un babası İsmail Gülseven Sonumut’tan esinlenilerek "Gülseven" adı verildi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI SERGİLENDİ

Galatasaray’ın Süper Lig’de kazandığı üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluk kupası üyelerle buluştu.

Genç sporcuların ellerinde etkinlik alanına getirilen kupa, özel hazırlanan cam kutu içerisinde sergilendi.